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"Вооруженный Калининград": назван "российский кошмар" для НАТО

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Американские журналисты назвали самый худший кошмар для НАТО - "вооруженный до зубов российский Калининград".

Такое предположение выдвинуто в статье издания National Interest, передает "Лайф".

Так, отмечается, что именно в этой местности российский флот и ракеты несут наибольшую опасность.

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"Самая большая угроза исходит от ракетных комплексов "Искандер-М", поскольку те могут нанести точные удары по военно-морским объектам в Польше и Прибалтике, а НАТО не обладает достаточными возможностями, чтобы этому противостоять", - утверждает издание.

Также указано, что Россия может задействовать ВКС с крылатыми ракетами.

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Помимо этого, РФ якобы имеет внушительный контингент сил военно-морского флота.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее это же издание писало, что к 2027 году Россия будет способна защищать собственные границы от противника и поддерживать небольшие кампании за рубежом, однако будет бессильной при больших столкновениях.

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Тема
Российская военная угроза
Место
РоссияКалининград
Объект
НАТО
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