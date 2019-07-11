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Вооруженные катеры Ирана напали на нефтяной танкер Британии: что известно

1.5т Читать материал на украинском

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бросились в погоню за нефтяным танкером Великобритании и попытались его остановить.

Инцидент произошел в Персидском заливе. Так, иранские корабли приблизились к судну и потребовали от экипажа сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана, сообщает CNN.

В ответ на это фрегат Королевского флота Великобритании, который сопровождал танкер, направил свои орудия на иранские катера. После этого последние отступили.

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Иранские катера

Иранские катера

"Корреспондент"

В США уже заявили, что у них есть видеозапись инцидента. Во время погони над проливом пролетал самолет, с борта которого и была произведена съемка.

Вооруженные катеры Ирана напали на нефтяной танкер Британии: что известно

Как сообщал OBOZREVATEL, у побережья Объединенных Арабских Эмиратов 13 июня вследствие обстрела загорелись два танкера с нефтью, которые шли из Саудовской Аравии в Сингапур. В нападении на судна госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран.

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Место
Иран
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