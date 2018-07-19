Вооруженная провокация РФ в Армении: появилась реакция Еревана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал устроенную российскими военными стрельбу в селе Паник провокацией против отношений Москвы и Еревана и суверенитета страны.

Он прокомментировал инцидент во время заседания правительства в четверг, 19 июля, передает агентство "Новости-Армения".

"Произошедшее в селе Паник является недопустимым инцидентом, я считаю это провокацией против армяно-российских дружественных отношений и суверенитета Армении. Ответственные за инцидент должны быть выявлены и привлечены к ответственности", – заявил Пашинян.

Он отметил, что пока существует проблема с выявлением механизмов расследования инцидента.

"Для расследования должны быть выяснены пункты, касающиеся межгосударственных договоров и законодательства Армении. Однако я знаю, что уже сейчас в полиции готовятся соответствующие материалы, и надеюсь, что дальнейший ход следствия будет результативным", - отметил премьер-министр.

Отмечается, что министр обороны Армении Давид Тоноян ранее также обсудил с временным поверенным России в Армении Андреем Ивановым, военным атташе, генералом-майором Евгением Булавинцевым и командиром российской 102-й базы в Армении, полковником Владимиром Елкановым подробности этого инцидента.

Тоноян потребовал у российской стороны предоставить подробную информацию о произошедшем. Командир российской 102-й базы доложил о сути, планировании и реализации работ по проведению мероприятия.

В частности, согласно докладу Елканова, мероприятие было включено в согласованную с армянской стороной программу боевой подготовки российской 102-й базы на 2018 год, о чем командование базы в соответствующем порядке оповестило компетентные органы Армении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские военные сообщили о форс-мажоре и принесли извинения за инцидент. В отношении виновных начали служебное расследование за то, что местные жители не были предупреждены об учениях.