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"Вон из студии!" Лойко устроил переполох на КремльТВ. Видеофакт

10.1тЧитать материал на украинском

В прямом эфире программы "Место встречи" на российском пропагандистком телеканале "НТВ" произошел скандал из-за писателя Сергея Лойко. Ведущий Иван Трушкин утверждает, что выгнал его из студии из-за фашистской фразы.

Так, гости программы традиционно обсуждали Украину. Во время разговора эксперт Михаил Маркелов поинтересовался у Лойко, почему он, имея российский паспорт, поддерживает "б*ндеровцев и нацистов" в Украине.

После этого, как утверждают гости, Лойко якобы произнес нацистское приветствие. Это вызвало потасовку в студии, которая едва не переросла в драку.

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"Вон из студии!" Лойко устроил переполох на КремльТВ. Видеофакт

Скриншот с видео

Затем ведущий закричал: "Вон из студии! Пойдите вон!", и Лойко ушел. Трушкин также пригрозил, что телеканал попросит прокуратуру разобраться с высказыванием писателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, политолог Сергей Михеев заявил, что после президентских выборов Украина якобы развалится как государство.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Сергей Лойко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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5
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Сладости Олег
Сладости Олег
Москалики занимаются своим любимым делом, говнометанием с пеной у рта, в сторону Украины, больше, эти идиоты, сделать всё равно ничего сделать не могут. Собаки лают караван идёт.
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6
1
Semenov Igor
Semenov Igor
Сладости Олег, А зачем нам, "москалям" что то делать? В Великой и независимой Украине все делается самими украинцами. И допустил все это "простой народ Украины". Что-то из ничего не получается никогда. Всегда есть основа для возникновения чего-то. Иногда можно услышать, что цинизм в оценке чего-либо это неплохо. а даже хорошо. Часто можно слышать и то, что в том, что присходит на Украине "простой народ" Украины не причем. Есть и такое выражение, что если человек не воспринимает то, что ему говорят, не учится на чужих ошибках, то тогда его Жизнь повозит, извините, рожей по асфальту, и человек быстро начнет все понимать, во всем разбираться, быстро включает свои мозги. А на Украине есть пословица "моя хата с краю...авось пронесет, не заденет". "Простой украинский народ" не виноват в том, что сейчас происходит на Украине" - ну где-то так это звучит. А сколько лет людям, которые маршируют по улицам со свастикой и факелами, а сколько лет бойцам разных там националистических батальонов, а сколько лет людям в националистических организациях и т.д.? Да им порядка (не более) лет 30 - 40 и младше. А сколько лет было им, кому сейчас 30 - 40 лет, в 1990 году? Правильно, от 1 года до 10 лет, и все они еще учились ходить на горшок и всему их обучали мамы и папы. А их мамы и папы на это время всю сознательную жизнь жили и учились в СССР по единым учебникам и с одними историческими данными. Так как же "хорошо" этих еще юных людей в то время обучали их мамы и папы, прививали "что такое хорошо и что такое плохо". А их папы и мамы, бабушки и дедушки, тети и дяди - и есть самые простые люди, простой народ Украины, которые позволили этим молодым людям и детям стать националистами, поднять оружие на своих же сограждан. Многие скажут, что тут поработала пропаганда, так значит плохо заучивали историческую правду, плохо историю учили, раз позволили себя обманывать, ну а как еще объяснить то, что национализм стал идеологией Украины? Или это хохлядская правда жизни - иду туда, куда не знаю, но где больше как бы обещают? За кусок сала и маму продам? А как стали радоваться хохлы, что им дали "безвиз", полное ликование! Но "безвиз" то только гостевой, туристический, ан-нет, думать не надо, мозги включать не надо и ринулись на заработки и получили по полной. Да кто им позволит в Европе просто так, свободно отбирать рабочие места у европейцев? И уже украинцев так же толпами выдворяют обратно и уже они гопак не пляшут от радости. А такое выражение самих украинцев - "он пошел воевать в АТО только потому, что работы нет, а там, в АТО, зарплату платят". Вдумайтесь - человек пошел и устроился на работу, что бы за деньги убивать своих же соплеменников, а возможно и родственников - ему все равно кого убивать - детей, стариков, женщин - лишь бы зарплату платили. Пока Жизнь не повозит многих и многих украинцев рожей по асфальту и они не включат свои мозги, не начнут понимать что такое хорошо и что такое плохо - ни чего на Украине не изменится, к сожалению. И не важно, куда страна идет - на воскок или запад.
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0
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сладости Олег, Животное...что построили у тебя за 20 лет твоего сосуществования на Окраине????
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1
4
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные.....а вам понравилась фраза мрази???Обозреватель..ты эту мразь поддерживаешь???Вы там на Окраине совсем офигели???
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1
3
2 из 3 ответов | показать все
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сладости Олег, ))хрюкай дальше)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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0
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сладости Олег, Лапуля...кто из нас ущербный...оглянись))))
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0
2
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Нечего украинских мразей вообще звать вовнутрь телевизор))))Пускай все валят на Окраину ...в рай)))
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Сидоров Андрей, к сожалению, ради рейтингов в студию позовут любую мразь. Рейтинг - это деньги, а деньги - для некоторых - не пахнут.
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2

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