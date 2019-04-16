"Вон из студии!" Лойко устроил переполох на КремльТВ. Видеофакт

В прямом эфире программы "Место встречи" на российском пропагандистком телеканале "НТВ" произошел скандал из-за писателя Сергея Лойко. Ведущий Иван Трушкин утверждает, что выгнал его из студии из-за фашистской фразы.

Так, гости программы традиционно обсуждали Украину. Во время разговора эксперт Михаил Маркелов поинтересовался у Лойко, почему он, имея российский паспорт, поддерживает "б*ндеровцев и нацистов" в Украине.

После этого, как утверждают гости, Лойко якобы произнес нацистское приветствие. Это вызвало потасовку в студии, которая едва не переросла в драку.

Скриншот с видео

Затем ведущий закричал: "Вон из студии! Пойдите вон!", и Лойко ушел. Трушкин также пригрозил, что телеканал попросит прокуратуру разобраться с высказыванием писателя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, политолог Сергей Михеев заявил, что после президентских выборов Украина якобы развалится как государство.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.