Волосы становятся дыбом: сеть испугала жуткая кукла, следящая за людьми

На кладбище в Бразилии нашли жуткую куклу, которая будто следит за людьми вокруг.

Видео опубликовало издание DailyMail. На одной из могил сидит "ребенок" в белой рубашке, а рядом с ним стоит детская бутылочка с соской, наполненная красной жидкостью.

Если подойти к кукле поближе, создается впечатление, что она улыбается и глядит прямо на зрителя. Причем такое впечатление создается, с какой бы стороны он к ней ни подошел.

В сети игрушку окрестили "куклой Дьявола" и сравнили с куклой Чаки из серии фильмов ужасов.

Ранее "Обозреватель" составлял топ-15 жутких кукол, с которыми не хочется играть.