Волны по 7 метров: на Испанию обрушился страшный шторм

На Испанию с 19 на 20 января обрушился мощный шторм "Глория". Стихия принесла с собой проливные дожди, сопровождаемые ураганным ветром и снегопадами. В результате последних погиб человек.

Так, на восточном побережье порывы ветра достигали 130 километров в час, а морские волны поднимались до 7 метров в высоту. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что наибольшей силой ураган буйствует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

В Пиренеях было решено закрыть некоторые автодороги. А в аэропорту Аликанте – на сутки отменить все авиарейсы. О проблемах с перелетами сообщили в Мурсии и Валенсии.

Ко всему прочему, в горных районах страны выпало примерно 40 сантиметров снега. Сообщается, что в Астурии из-за ДТП на заснеженной дороге погиб мужчина. Его сбил автомобиль, когда он остановился для ремонта своей машины.

Со своей стороны власти Барселоны призвали людей держаться как можно подальше от пляжей. А по всему Мадриду закрыли общественные парки.

Отметим, что из-за шторма в Испании компания Join UP! в Украине также перенесла несколько авиарейсов в эту страну.

Tree crushes parked car in Gata de Gorgos as storm Gloria batters the #CostaBlanca https://t.co/PZiUFcrTc1 @costablancaop