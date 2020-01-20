Главная Новости
20 января • обновлено в 09:38
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Волны по 7 метров: на Испанию обрушился страшный шторм

2.3т
Читать материал на украинском

На Испанию с 19 на 20 января обрушился мощный шторм "Глория". Стихия принесла с собой проливные дожди, сопровождаемые ураганным ветром и снегопадами. В результате последних погиб человек.

Так, на восточном побережье порывы ветра достигали 130 километров в час, а морские волны поднимались до 7 метров в высоту. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что наибольшей силой ураган буйствует в Валенсии, Аликанте, на Ибице и Форментере.

На Испанию обрушился мощный шторм

На Испанию обрушился мощный шторм

В Пиренеях было решено закрыть некоторые автодороги. А в аэропорту Аликанте – на сутки отменить все авиарейсы. О проблемах с перелетами сообщили в Мурсии и Валенсии.

Ко всему прочему, в горных районах страны выпало примерно 40 сантиметров снега. Сообщается, что в Астурии из-за ДТП на заснеженной дороге погиб мужчина. Его сбил автомобиль, когда он остановился для ремонта своей машины.

Шторм "Глория" в Испании

Шторм "Глория" в Испании

Скриншот с видео

Со своей стороны власти Барселоны призвали людей держаться как можно подальше от пляжей. А по всему Мадриду закрыли общественные парки.

Шторм "Глория" в Испании

Шторм "Глория" в Испании

Скриншот с видео

Отметим, что из-за шторма в Испании компания Join UP! в Украине также перенесла несколько авиарейсов в эту страну.

Шторм "Глория" в Испании

Шторм "Глория" в Испании

gismeteo.ua

Шторм "Глория" в Испании

Шторм "Глория" в Испании

gismeteo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в восточной части США бушевал сильный шторм, который сопровождался грозами, шквальным ветром, дождем или снегом. По некоторым регионам прошлись торнадо.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Дина Баронова
Место
Испания
Тег
ураган
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги