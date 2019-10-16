"Называли себя тремя амиго": названы имена "смотрящих" за политикой Украины в США

Министр энергетики США Рик Перри, американский посол в ЕС Гордон Сондленд и экс-спецпредставитель Госдепа в Украине Курт Волкер с мая 2019-го отвечали за политику Штатов касательно Украины.
Об этом во вторник, 15 октября, во время показаний в Конгрессе заявил Джордж Кент, чиновник Государственного департамента администрации Дональда Трампа, передает "Голос Америки" со ссылкой на конгрессмена-демократа Джеральда Конноли.
По словам чиновника, администрация Белого дома приказала ему "держаться в тени" в том, что касается деятельности данных лиц.
Сотрудник американского президента описал встречу в Белом доме 23 мая, во время которой исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвени сказал, что за взаимодействие с Украиной отвечают Перри, Сондленд и Волкер.
Кент добавил, что "они называли себя тремя амиго", в частности в присутствии президента Украины Владимира Зеленского на встречах в Киеве.
Администрация Трампа, по утверждению Кента, задержала выделенную для Украины военную помощь, пока пыталась убедить Зеленского начать расследование по делу Burisma.
Курт Волкер, Рик Перри, Гордон Сондленд
Голос Америки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе разговора Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена"в компании Burisma. На эту тему лидер США накануне запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Также Сенат США намерен рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональда Трампа, если за это проголосуют в Палате представителей.
При этом Трамп заявил, что начатая процедура импичмента американской демократической партии является государственным переворотом.
Также Зеленский заявил, что на него никто не давил.
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