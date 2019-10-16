"Называли себя тремя амиго": названы имена "смотрящих" за политикой Украины в США

Министр энергетики США Рик Перри, американский посол в ЕС Гордон Сондленд и экс-спецпредставитель Госдепа в Украине Курт Волкер с мая 2019-го отвечали за политику Штатов касательно Украины.

Об этом во вторник, 15 октября, во время показаний в Конгрессе заявил Джордж Кент, чиновник Государственного департамента администрации Дональда Трампа, передает "Голос Америки" со ссылкой на конгрессмена-демократа Джеральда Конноли.

По словам чиновника, администрация Белого дома приказала ему "держаться в тени" в том, что касается деятельности данных лиц.

Сотрудник американского президента описал встречу в Белом доме 23 мая, во время которой исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвени сказал, что за взаимодействие с Украиной отвечают Перри, Сондленд и Волкер.

Кент добавил, что "они называли себя тремя амиго", в частности в присутствии президента Украины Владимира Зеленского на встречах в Киеве.

Администрация Трампа, по утверждению Кента, задержала выделенную для Украины военную помощь, пока пыталась убедить Зеленского начать расследование по делу Burisma.

Курт Волкер, Рик Перри, Гордон Сондленд Голос Америки

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как экс-спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания по делу о возможном давлении президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

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