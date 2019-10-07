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7 октября • обновлено в 21:46
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Волкер объявил об еще одной отставке из-за Украины

4.3т Читать материал на украинском

Подавший в отставку с поста спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курт Волкер объявил об уходе с должности исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна.

Об этом со ссылкой на соответствующее его заявление сообщает "Голос Америки".

"Недавняя концентрация внимания на моей работе как спецпредставителя США по Украине может отвлечь внимание от успехов и продолжающегося развития Института. Поэтому я ухожу с поста исполнительного директора", – сказано в документе.

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Волкер объявил об еще одной отставке из-за Украины

Волкер объявил об еще одной отставке из-за Украины

Синди Маккейн, вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна, именем которого назван центр, в ответном заявлении поблагодарила Волкера за работу и преданность.

Отметим, Волкер в течение семи лет возглавлял этот исследовательский центр в Вашингтоне. Теперь его на должности заменит бывший глава Национального контртеррористического центра США Ник Расмуссен.

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Тема
Импичмент Трампа
Персона
Курт Волкер
Место
США
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скоро непосредственно к Маккейну уйдёт, как принято в этой демократической стране, упав случайно головой на молоток 10 раз.
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Mega Death
Mega Death
Токсичность Украины растет день ото дня))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Мне Волкер не нравился.Как и всякому нормальному человеку.Он делал грязную работу.Но я был приятно удивлен,когда прочитал его тексты и ответы на слушаниях в Конгрессе, где его пытали 12 часов... Особенно про то что нельзя верить ни единому слову продажной и коррумпированной Киевской власти(дословно) и оособенно Порошенко..
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