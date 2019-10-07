Подавший в отставку с поста спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курт Волкер объявил об уходе с должности исполнительного директора Института международного лидерства имени Маккейна.

Об этом со ссылкой на соответствующее его заявление сообщает "Голос Америки".

"Недавняя концентрация внимания на моей работе как спецпредставителя США по Украине может отвлечь внимание от успехов и продолжающегося развития Института. Поэтому я ухожу с поста исполнительного директора", – сказано в документе.

Новости Всплыл скандальный факт о работе Волкера в Украине

Волкер объявил об еще одной отставке из-за Украины

Синди Маккейн, вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна, именем которого назван центр, в ответном заявлении поблагодарила Волкера за работу и преданность.

Отметим, Волкер в течение семи лет возглавлял этот исследовательский центр в Вашингтоне. Теперь его на должности заменит бывший глава Национального контртеррористического центра США Ник Расмуссен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

27 сентября на фоне украино-американского скандала Волкер подал в отставку.

3 октября он дал показания Конгрессу США.

В СМИ появилась информация, что Волкера на должности заменит бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!