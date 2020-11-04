Волкер – о Беларуси: Путин пытается сделать то, что не смог на Донбассе

Президент России Владимир Путин надеется реализовать в Беларуси сценарий оккупации без войны, который ему не позволили воплотить на украинском Донбассе.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Прямой". По его словам, лидер страны-агрессора ради этой цели пытается управлять белорусской разведкой, медиа и обществом.

"Что президент Путин сделал на Донбассе, у него это не получится… Он пытается сделать это и в Беларуси. Пытается управлять разведкой, управлять медиа и управлять социумом. И он пытается сейчас завоевать страну без ввода войск. Это именно то, что он делает в Беларуси", – отметил дипломат.

"Мы видим, что правительство в Беларуси сейчас еще не побеждено. Очень важно, чтобы голос белорусов был бы услышан. Люди в Беларуси даже не пытаются объединиться с Европейским союзом. Все, что они хотят, – это демократической жизни, справедливой и свободной демократии. И мы должны этого также придерживаться и помогать им в этом", – добавил Волкер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько высказал мнение, что Путин имеет желание заменить токсичного Лукашенко на другого марионеточного лидера. Кроме того, эксперт считает, что о военном вторжении РФ в Беларусь речь пока не идет.