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20 января • обновлено в 08:08
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Войска США перекрыли дорогу солдатам России в Сирии

5.2т
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Военные США остановили солдат России, которые пытались проехать к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии.

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на иcточники. Инцидент случился на территории, подконтрольной курдским военным формированиям.

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При этом войскам России приказали вернуться в район Амуда, заблокировав им путь вперед. В районе Румейлан располагается авиабаза США. До этого россиян разворачивали назад курды.

Войска США перекрыли дорогу солдатам Путина в Сирии

Войска США перекрыли дорогу солдатам Путина в Сирии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские военные похвастались, что за два дня якобы ликвидировали около 50 террористов в Сирии после того, как боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" попытались прорвать позиции Вооруженных сил Сирии.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Петров Игорь
Петров Игорь
...очевидцы говорят ,у американских военных были стикеры на руском языке- "можем повторить как в прошлом году".
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ОТСОСАЛИ РУЗКИЕ МРАЗИ... ВСЮ ЖИЗНЬ БУДЕТЕ СОСАТЬ...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На этот раз рашистским ихтамнетам повезло- оставили живыми,но везение штука изменчивая.
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