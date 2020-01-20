Войска США перекрыли дорогу солдатам России в Сирии

Военные США остановили солдат России, которые пытались проехать к нефтяному месторождению Румейлан в Сирии.
Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, ссылаясь на иcточники. Инцидент случился на территории, подконтрольной курдским военным формированиям.
При этом войскам России приказали вернуться в район Амуда, заблокировав им путь вперед. В районе Румейлан располагается авиабаза США. До этого россиян разворачивали назад курды.
Войска США перекрыли дорогу солдатам Путина в Сирии
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские военные похвастались, что за два дня якобы ликвидировали около 50 террористов в Сирии после того, как боевики из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" попытались прорвать позиции Вооруженных сил Сирии.
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