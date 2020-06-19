Войска США избавили Польшу от российского влияния, – Дуда

Мир 17:27, 19.06.2020 Обновлено: 17:45, 19.06.2020

Присутствие в Польше американских войск избавило страну от российского влияния.

Как сообщает wPolityce.pl, такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда на встрече с жителями Енджеюва. Он назвал очень важным тот факт, что тысячи солдат армии США строят свою базу ПРО в Редзиково.

"Сегодня мы действительно становимся независимыми от России. Скоро эта независимость станет полной – когда мы построим газопровод Baltic Pipe и будем иметь свободу выбора, у кого покупать газ – у России или других поставщиков. Тогда мы будем полностью независимы", – заявил Дуда.

По его словам, когда Польша закончит канал через Балтийскую косу, то больше "не будет спрашивать русских, можно ли зайти из Балтийского моря в воды залива".

"Тогда будет настоящий выбор и настоящая независимость от России", – заключил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анджей Дуда заявил, что у Польши нет оснований называть Россию врагом НАТО, хотя некоторые ее действия "неприемлемы".

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