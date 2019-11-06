Уже больше 30 тысяч: Украина в ООН рассказала о войсках Путина в Крыму

По состоянию на осень 2019 года в аннексированном Крыму находятся 31,5 тысяч военных России и около тысячи танков, броневиков, единиц авиации и флота.

Об этом на брифинге "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в среду, 6 ноября, в штаб-квартире ООН заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, пишет "Укрінформ".

По его данным, на территории полуострова находятся 40 российских танков, 583 единиц бронированной техники, 162 единиц тяжелых артиллерийских установок, 122 боевых самолета, 62 вертолета, 12 систем залпового огня. Кроме того, в регионе действуют 34 российские военные корабли и семь подводных лодок.

Укринформ

Божок обратил внимание на то, что за несколько последних лет Россия существенно увеличила милитаризацию Крыма.

"Это происходило спланировано и последовательно. Однако, Россия не собирается останавливаться на этом. Ожидается, что численность российских войск и вооружения увеличится в 1,5 раза до 2025 года", – добавил он.

Божок также подчеркнул, что Россия наращивает ядерную инфраструктуру в Крыму. "Мы получили много сигналов о переводе морских средств доставки ядерного оружия из основной части России на территорию оккупированного Крыма, а также в районе Севастополя была расконсервирована соответствующая инфраструктура для хранения таких средств", – пояснил он.

В этой связи Божок сообщил о намерении Украины внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украины, а также частей Черного и Азовского морей" и призвал страны-члены ООН поддержать этот документ. Главной целью проекта является принуждение РФ вывести все войска из Крыма и завершить временную оккупацию полуострова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Главного управление разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий предупредил о мощных группировках войск Путина в Крыму.

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