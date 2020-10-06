Войска России в Беларуси – угроза для Украины, – генерал Ходжес

Появление российских войск в Беларуси может нести угрозу для Украины, а также Польши и стран Балтии.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес. По его мнению, Москва сделает все возможное, чтобы Лукашенко остался у власти.

"Меня беспокоит граница между Украиной и Беларусью. Нет никаких сомнений в том, что Кремль видит прекрасные возможности в нынешних проблемах в Минске, и они сделают все возможное, чтобы Лукашенко оставался у власти, пока это хорошо для них. Или они заменят его кем-то, кто еще более готов к сотрудничеству. И теперь я боюсь, что это приведет к появлению российских войск в Беларуси, что угрожает Украине, а также Польше, Литве, Латвии", – сказал он.

При этом принудительного аншлюса Беларуси не будет, считает бывший военный.

"Я не думаю, что мы увидим принудительный аншлюс, я думаю, Россия не хочет этого делать. Россияне стараются держаться чуть ниже того уровня, на котором даже французы и немцы могли бы сказать: "Все, хватит". Пока россиянам это удается", – подчеркнул Ходжес.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский призвал присоединить к РФ Украину, Беларусь, Армению и Азербайджан.