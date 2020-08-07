Войска России никогда не зайдут в Украину из Беларуси, – Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины со стороны Беларуси.

Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он сказал, что еще в 2014 году пообещал тогдашнему исполняющему обязанности президента Украины Александру Турчинову, что российские войска никогда не атакуют Киев с белорусского направления.

Лукашенко подтвердил, что "с оружием россияне никогда не придут в Украину".

Президент Беларуси также заявил, что россияне никогда не будут привлекаться к охране белорусской границы, подчеркнув, что сам служил в погранвойсках, его двоюродные братья и дети служили в пограничном спецназе, и у него к этому вопросу особое отношение.

"У меня внутри граница – это моя граница, и границу мою буду защищать только я. Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", – подчеркнул Лукашенко.

Напомним, также Лукашенко обвинил украинское руководство в потере страной Крыма. Он заявил, что стал бы воевать и "там полегли бы тысячи", но не отдал землю.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что у главы России Владимира Путина "есть хорошая черта" – не отступать от обещанного.