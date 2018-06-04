Войска РФ отработали захват стран Балтии

Во время учений российские военные готовились к оккупации стран Балтии.

Как заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, основной целью российских военных учений "Запад 2017" была отработка вторжения российской армии в страны Балтии и недопущения на эту территорию войск стран-членов НАТО, передает пресс-служба ГУР.

В свою очередь Альянс проводит учения "Saber Strike - 18", которые начались 3 июня, целью которых является создание группировки войск, которое позволит защитить территориальную целостность стран Балтии и Польши и не допустить военной агрессии России против стран-членов НАТО.

Напомним, Россию предупредили о потери Санкт-Петербурга в случае вторжения в Эстонию.