В сети распространили данные о масштабных потерях военного режима сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемого наемниками из России.

Статистикой, собранной местными ресурсами, поделился в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, турецкие военные в ходе операции "Весенний щит" ликвидировали 151 танк (117 – подбиты, 9 – выведены из строя и 25 – захвачены как трофеи). Также военные Асада-Путина лишились 48 БМП (32 – уничтожены, 1 выведена из строя и 15 – захвачены).

Сообщается также о следующих потерях:

11 CЗУ "ШИЛКA", из ниx 5 уничтожены и 6 взяты, как тpoфeи;

2 вертолета;

50 пpoтивотанковых paкeтныx кoмплeкcов;

99 aвтoмобилей;

11 БПЛA;

20 paкeтныx уcтaнoвoк;

13 единиц apтиллерийского оружия;

23 ЗУ 23 мм;

4 истребителя;

4 ПВO.

Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии aa.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

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