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10 марта • обновлено в 09:09
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Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии: озвучена статистика

6.2т
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В сети распространили данные о масштабных потерях военного режима сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемого наемниками из России.

Статистикой, собранной местными ресурсами, поделился в Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, турецкие военные в ходе операции "Весенний щит" ликвидировали 151 танк (117 – подбиты, 9 – выведены из строя и 25 – захвачены как трофеи). Также военные Асада-Путина лишились 48 БМП (32 – уничтожены, 1 выведена из строя и 15 – захвачены).

Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии

Сообщается также о следующих потерях:

  • 11 CЗУ "ШИЛКA", из ниx 5 уничтожены и 6 взяты, как тpoфeи;

  • 2 вертолета;

  • 50 пpoтивотанковых paкeтныx кoмплeкcов;

  • 99 aвтoмобилей;

  • 11 БПЛA;

  • 20 paкeтныx уcтaнoвoк;

  • 13 единиц apтиллерийского оружия;

  • 23 ЗУ 23 мм;

  • 4 истребителя;

  • 4 ПВO.

Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии

Войска Асада и Путина понесли огромные потери в Сирии

aa.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 47 российских наемников.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
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Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
Там Эрдоган и немножко рашистских трусливых лаптей покрошил, только кокошники отлетали и дерьмом воняло!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Не иначе Эрдоган в Москву летал чтобы торжественно передать все эти трофеи Путину)
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Москву не взяли не?
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