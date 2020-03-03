Турецкие беспилотники Bayraktar нанесли удары по армии сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб.
В сети появились видеозаписи, как они уничтожают бойцов и военную технику (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).
По неподтвержденным данным, в результате удара на юге Идлиба погибли более 20 правительственных солдат.
Также уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" российского производства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Турецкие войска сбили сирийский военный самолет L-39 над Идлибом.
Это уже не первый самолет, сбитый Турцией. Ранее сообщалось об уничтожении Су-24.
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
Также стало известно, что НАТО может вмешаться в конфликт.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.