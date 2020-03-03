Турецкие беспилотники Bayraktar нанесли удары по армии сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб.

В сети появились видеозаписи, как они уничтожают бойцов и военную технику (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

По неподтвержденным данным, в результате удара на юге Идлиба погибли более 20 правительственных солдат.

Также уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" российского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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