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4 марта • обновлено в 00:39
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Войска Асада атаковали турецкие беспилотники: появилось видео

2.5т
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Турецкие беспилотники Bayraktar нанесли удары по армии сирийского президента Башара Асада в провинции Идлиб.

В сети появились видеозаписи, как они уничтожают бойцов и военную технику (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

По неподтвержденным данным, в результате удара на юге Идлиба погибли более 20 правительственных солдат.

Также уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" российского производства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Башар Асад
Место
Сирия
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюканы уже не знают, чьим бы ещё x e p о м пoxвacтаться. Вам-то что до Сирии и Асада? У вас своя страна по швам трещит и летит в пропасть! А вы как дeбилы варежки распялили и гогочете.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
По неподтвержденным данным -- в этом вся рагульская журналистика
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
XОЗЯИН хOXЛOB, му-у-у, бык росейский!
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