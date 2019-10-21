Война в Сирии опасна для Украины по двум причинам – международник

Эскалация военного конфликта в Сирии несет угрозу для Украины по двум причинам.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Юлия Осмоловская. По ее словам, Украине стоит обратить внимание на политику США и России в ближневосточном конфликте.

Как отметила Осмоловская, решение США вывести войска из районов Сирии, населенных курдами, показало, что Вашингтон изменил главный принцип поведения во внешней политике. Таким образом, Украине не стоит излишне надеяться на поддержку американских союзников.

"Принципом "мы не бросаем своих" Америка была известна в течение долгого периода времени. Это характеризовало внешнюю политику Америки при прошлых президентах. В частности – их действия во Вьетнаме и другие договоренности, когда на них рассчитывали их союзники. Этот принцип сохранялся", – подчеркнула она.

Как пояснила международник, сейчас США действуют по противоположному принципу: "Если это в наших интересах с точки зрения наших внутренних политических соображений, то мы можем пренебрегать обязательствами и ставить под риск свою способность следовать этим обязательствам перед нашими союзниками, потенциальными партнерами в мире".

По ее словам, второй момент, который должен беспокоить Украину – усиление позиций России на международной арене и ее активная дипломатия в контексте сирийского конфликта.

"Можно говорить о новом витке борьбы за сферы влияния, которые длились в течение последних 50 лет в мире в системе международных отношений. РФ так же завоевывала свои позиции, на Ближнем Востоке в том числе, ведя соперничество с США. Мы сейчас видим, что позиции РФ усиливаются", – заявила Осмоловская.

Эксперт отметила, что при этом развитии событий в Сирии Россия де-факто становится посредником между США и Турцией.

"Надо рассчитывать на себя и понимать, что любые альянсы и союзы в сегодняшнем мире не могут быть стойкими", – добавила она.

svpressa.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майкл Пенс договорились приостановить на 5 дней военную операцию Турции на северо-востоке Сирии. Предполагается, что за это время курды уйдут от сирийско-турецкой границы на 30 км, Анкара без боя войдет на территорию и установит зону безопасности.

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