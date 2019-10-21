Главная Новости
21 октября • обновлено в 20:16
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Война в Сирии опасна для Украины по двум причинам – международник

2.6т Читать материал на украинском

Эскалация военного конфликта в Сирии несет угрозу для Украины по двум причинам.

Такое мнение высказала в эфире ObozTV эксперт по вопросам международных отношений Юлия Осмоловская. По ее словам, Украине стоит обратить внимание на политику США и России в ближневосточном конфликте.

Как отметила Осмоловская, решение США вывести войска из районов Сирии, населенных курдами, показало, что Вашингтон изменил главный принцип поведения во внешней политике. Таким образом, Украине не стоит излишне надеяться на поддержку американских союзников.

"Принципом "мы не бросаем своих" Америка была известна в течение долгого периода времени. Это характеризовало внешнюю политику Америки при прошлых президентах. В частности – их действия во Вьетнаме и другие договоренности, когда на них рассчитывали их союзники. Этот принцип сохранялся", – подчеркнула она.

Новости
Война в Сирии вступила в новую фазу: озвучен тревожный прогноз

Как пояснила международник, сейчас США действуют по противоположному принципу: "Если это в наших интересах с точки зрения наших внутренних политических соображений, то мы можем пренебрегать обязательствами и ставить под риск свою способность следовать этим обязательствам перед нашими союзниками, потенциальными партнерами в мире".

По ее словам, второй момент, который должен беспокоить Украину – усиление позиций России на международной арене и ее активная дипломатия в контексте сирийского конфликта.

"Можно говорить о новом витке борьбы за сферы влияния, которые длились в течение последних 50 лет в мире в системе международных отношений. РФ так же завоевывала свои позиции, на Ближнем Востоке в том числе, ведя соперничество с США. Мы сейчас видим, что позиции РФ усиливаются", – заявила Осмоловская.

Новости
"Будем сносить головы!" Турция разразилась новыми угрозами курдам в Сирии

Эксперт отметила, что при этом развитии событий в Сирии Россия де-факто становится посредником между США и Турцией.

"Надо рассчитывать на себя и понимать, что любые альянсы и союзы в сегодняшнем мире не могут быть стойкими", – добавила она.

Война в Сирии опасна для Украины по двум причинам – международник

svpressa.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Темы
Конфликт в Сирии Холодная война между Западом и Россией Российско-украинский конфликт Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Юлия Осмоловская
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
10
7
Смешно
3
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Омерига з намы- в неивствовстве кричали голодранцы в Бельбеке, Омерига с намы- робко вторили поверевшие Мамчуру наивные курды. Теперь курды обязаны об'явить Украине джихад, за то что их так жестоко надули.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Дудко Олег
Дудко Олег
Пендосы всегда думают только о своих интересах, а вислоухие почему то считают, что все думают только о скакуасах.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дудко Олег, Синдром сельской девушки, которая вечером перепихнулась с подвыпившим мужчиной в сауне, а на утро уже стоит с чемоданами у его порога
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинское посольство в США расслабилось. Надо надеть снова вышиванки с шальварами и продемонстрировать от имени всего американского народа как все они с Украиной, днями и ночами не спят посылая флюиды демократии и свободы
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel