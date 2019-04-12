Россия разжигает войну в Ливии: чем опасно и что будет с ценами на нефть

Гражданский конфликт в Ливии развернулся с новой силой после того, как фельдмаршал Халифа Хафтар, которого поддерживают Россия и Египет, отдал приказ Ливийской национальной армии начать наступление на Триполи. Заручившись поддержкой арабского мира, Хафтар планирует разогнать утвержденное ООН правительство национального единства.

В результате этих боевых действий 35 человек погибли, 80 были ранены. В свою очередь министр иностранных дел временного правительства на востоке Ливии Абд аль-Хади аль-Хувейж призвал Россию вмешаться во внутренней военный конфликт страны.

Что стало причиной эскалации конфликта и какую роль сыграет в войне Россия в интервью OBOZREVATEL рассказал соучредитель Центра исследования Африки Александр Мишин.

– Почему начался конфликт в Ливии?

– Ответ на этот вопрос не может быть простым. Я понимаю, что люди хотят слышать какие-то простые и понятные линейные вещи, но Ливия это совсем не тот случай. Чтобы приблизиться к пониманию текущих процессов в стране нужно окунуться в ее историю. Государственно процесс в Ливии происходил сразу в трех ячейках: Триполитания (запад Ливии), Киренаика (восток Ливии) и Феццана (Юг Ливии). Каждый из этих регионов имеет свои автономные элиты, которым присущи интересы, которые часто вступают в состояние конфликта.

Фактически это три ядра ливийской государственности. Осложняющим фактором является доминирование племенного мышления в стране. Никакой целостной ливийской нации не существовало и не существует, зато действительность состоит в том, что Ливия – это 140 племен, из которых 30 являются относительно крупными.

Держать такую фрагментированную по племенному признаку страну в целостном виде можно только в условиях сильного центра, который будет гасить сепаратистские проявления в регионах железной рукой. Примером этого был режим полковника Каддафи, который держал ливийцев под контролем всесильных спецслужб и подкупал племенные элиты и рядовых ливийцев огромными денежными вливаниями от реализации нефти. Это были объединяя стимулы в недемократической Ливии. Однако в результате событий "арабской весны" диктатура Каддафи пришла в упадок, но перехода к демократии не произошло, потому что страна погрузилась в состояние анархии и махновщины.

Муаммар Каддафи

Племенные элиты почувствовали свою силу и начали между собой борьбу за ресурсы. Также "арабская весна" покончила с единым центром в Ливии, и выдвиженцы Киренаики – выходцы из Бенгази – начали мечтать о реванше: то есть взять на себя первенство в управлении всей страной. Итак, в 2011 году западный центр влияния начал стремительно замещаться восточным. Но это очень грубое приближение, потому что на местах царил тотальный хаос и власть вооруженных бригад, количество которых превысило 1000.

Демонтаж режима Каддафи – это первая гражданская война, длившаяся с февраля по октябрь 2011 года. А сейчас мы сталкиваемся с событиями уже "Второй войны" в Ливии, которая стартовала весной 2014 года и продолжается до сих пор. Этот конфликт представляет собой борьбу за власть в стране между различными враждующими фракциями, главной осью этой вражды является противостояние элит Востока и Запада Ливии. Причинами текущего конфликта является борьба за легитимность и верховное управление, и понять причинно-следственные связи в этой борьбе непросто.

Во-первых, в Ливии, как уже отмечалось выше, отсутствует демократия, зато она замещена варлордизмом и анархией. Правительственные институты, которые признаются международным сообществом не способны реально контролировать ситуацию. Так, после падения режима Каддафи власть перешла в руки Национального переходного совета (НПС), которая функционировала как временный чрезвычайный орган до проведения выборов. В 2012 году состоялись парламентские выборы на которых победа досталась умеренным исламистам из Альянса национальных сил и братьям-мусульманам.

Возник Всеобщий национальный конгресс (ВНК) – именно ему власть передает НПС, и ВНК формирует правительство и начинает разработку конституции. В 2014 году состоялись очередные парламентские выборы в новый высшего представительного органа – Палаты представителей Ливии (ППЛ). Явка на этих выборах была не высокой – 18%, и победу одержала светская оппозиция, значит исламисты потеряли власть в стране. Исламисты не признали поражения и заявили о формировании Новой Палаты представителей Ливии (НППЛ), которая имела перенять власть в ВНК вместо выбранной ППЛ.

Фактически исламисты совершили государственный переворот и с целью установления власти НППЛ захватили власть в Триполи и образовали там правительство национального спасения (ПНС), который также известен, как "Коалиция Рассвет Ливии". Согласно светские избранники ППЛ бежали в Тобрук и сформировали там альтернативное правительство, который кстати был международное признание до 2015 года. В стране появилось двоевластие, углубило внутриполитический кризис. В феврале 2015 ППЛ в Тобрук назначил Халифу Хафтара на пост верховного главнокомандующего вооруженными силами Ливии. Правительство исламистов в Триполи расценил это как акты агрессии и признаком углубления войны.

халифа Хафтар

Как известно, Хафтар в феврале 2014 хотел совершить переворот в Триполи там устранить исламистов от власти. Сами же исламисты прибегали к постоянным грязным политическим манипуляциям, которые делали невозможным проведение честных и прозрачных избирательных процедур. В 2014 г. подразделения отданы Хафтару в рамках операции "Достоинство Ливии" зачистили восток страны от исламистов и превратили его в форпост светского правления. Также была осуществлена попытка Хафтара захватить Триполи, но она провалилась.

В течение 2015 продолжались переговоры по национальному примирению между двумя центрами влияния в стране под эгидой ООН. Они завершились подписанием Схиратского мирного соглашения в декабре 2015 года. Это соглашение определяла основания Президентского совета Ливии (ПРЛ), которая должна была стать высшим органом исполнительной власти в стране. ПРЛ возглавил Фаиз Саррадж, который также стал председателем образованного правительства национального согласия. Одновременно члены ППЛ были включены в новый консультационного органа Высшего государственного совета, которая была наделена полномочиями издавать обязательные выводы другим органам высшей государственной власти. В апреле 2016 правительство НППЛ передал власть правительству национального согласия, который принял у правительства в Тобруке пальму первенства по легитимности.

Фаиз Саррадж

Это привело недовольство правительства ППЛ, потому вооруженные силы страны должны быть подчинены ПРЛ, что ставило вне закона Хафтара и его Ливийскую национальную армию. Началась борьба за переструктурирование ПРЛ, а также создание новой объединенной ливийской армии. Осенью 2016 исламисты попытались устранить правительство национального согласия от власти и вернуть к управлению ПНС, однако этот путч провалился, и в 2017 г.. Самопровозглашенный правительство ПНС-2 был распущен. Попытки организовать переговоры Сарраджа и Хафтара чтобы они выработали общую дорожную карту по проведению президентских выборов не являются продуктивными. Переговоры о проведении новых президентских и парламентских выборов шли очень сложно, поскольку Хафтар выбрал путь военного, а не дипломатического объединения ливийских земель.

– Что предшествовало текущей эскалации ситуации в Ливии?

– Собственно нужно выделить два процесса, которые предшествовали апрельской наступательной операции Ливийской национальной армии на Триполи. Во-первых, это расширение сферы контроля, попала под влияние Хафтара. В января 2019 года ЛНА начала наступательную операцию на юге Ливии с целью установить контроль над регионом Феццана. В частности был захвачен г. Сабха. по состоянию на начало апреля 2019 до 90% территории Ливии оказалось под контролем Хафтара, следовательно он решил, что пришло время объединить страну под своим контролем на 100%.

Во-вторых, наступление на Триполи осуществляется ЛНА в канун Ливийской национальной конференции, которая должна была состояться 14-16 апреля в Гадамесе и преодолеть состояние двоевластия внутри страны. На этом форуме должна была быть разработана "дорожная карта" объединение Ливии и проведения выборов в парламент и выборов главы государства, откладываемых с 2018 года.

4 апреля Хафтар отдал приказ начать операцию "Освобождение Триполи", чтобы зачистить столицу от "террористов", именно так он классифицировал правительство национального согласия во главе с Фаиз Сарраджем.

Полевые команды Западной Ливии призвали Сарраджа объявить войну "зловещем тирану" Хафтару и остановить "его зловещий наступление". Особенно в бой рвались бригады Революционного совета Мисраты, да насчитывается более 200 бригад. Операция правительства национального согласия – контрнаступление против ЛНА начался 7 апреля и получил название "Вулкан гнева". При этом в настоящее время обе стороны активно применяют авиацию.

Эскалация конфликта в Ливии GlobalLookPress

GlobalLookPress

– Расстановка сил в середине Ливии?

– В настоящее время в Ливии существует два враждующих альянса, имеющих общегосударственное значение. Впрочем, Ливия это теперь совокупность множества враждующих между собой анклавов, которые только ситуативно входят под контроль одного из описанных двух центров. Группировка фельдмаршала Хафтара называется Ливийская национальная армия (ЛПА), а ранее она называлась операция "Достоинство Ливии". Сторонники Хафтара это преимущественно светские силы Ливии – бывшие бойцы вооруженных сил Джамахирии, то есть каддафисты, ополчение племен западной и южной Ливии и сторонники федерализации Ливии с востока страны.

Согласно группировки их оппонентов, подконтрольной или прикрывается правительством национального согласия – это участники операции "Рассвет Ливии", джихадисты с местной "Аль-Каиды", берберские племени конфедерации, сторонники "Братьев-мусульман", а также бизнес-элиты Мисраты.

– Влияние внешних сил на ход ситуации внутри страны?

– Хафтара поддерживают в плане поставки оружия, предоставление логистических услуг разведывательных данных правительства Египта и России, а в плане снабжения финансирования и наемников – Саудовская Аравия и ОАЭ. Также в настоящее время на стороне Хафтара выступает Франция.

Правительство национального согласия поддерживают, но в значительно меньшей степени Катар, Турция и Италия. Также на их стороне ООН, признает его легитимной властью в стране.

Каждый из описанных актеров имеет свои интересы, прежде всего в секторе добычи нефти, потому что нефть это более 90% экспортной выручки Ливии до войны, а сейчас уже почти 100%.

– Может ли Россия выступить в роли "миротворца"?

– Россия одновременно сидит на двух стульях: с одной стороны происходит постоянный диалог с Хафтаром, который рассматривается в качестве стронгмена, что может объединить Ливию. Он получает от русских оружие и наемников. Однако Москва также взаимодействует с правительством национального согласия, показательно подчеркивая свой нейтралитет в конфликте и беспристрастность. Проблема в том, что российские интересы лежат в плоскости инфраструктурных проектов, по транспортному объединения ливийских регионов, в частности железными дорогами (интересы РЖД), следовательно Кремлю необходимо иметь своих людей везде.

Относительно посредничества РФ, то у Москвы достаточно влияния, чтобы дестабилизировать Ливию, но его очень не хватает, чтобы ее вернуть к обратному состоянию и восстановить порядок. Провала потерпели попытки посредничества Франции и Италии в 2018 году, а эти страны имеют гораздо более сильные позиции в Ливии. Поэтому, россияне вряд ли станут миротворцами.

Встреча Халифы Хафтара с министром обороны РФ Сергеем Шойгу

– Роль России в текущем ливийском кризисе?

– Ее можно охарактеризовать по формуле: декларируем мирные инициативы, а в это время подливаем бензина в огонь ливийской передряги. От нее растут цены на нефть, а от этого Москва выигрывает.

– Цели РФ на ливийском направлении?

– Их несколько. Операционные: продать оружие враждующим сторонам. Тактические: провести своего ставленника Хафтара к власти и получить от него гарантии для российских бизнесменов, и базу для российских военных в Тобрук или Триполи. Стратегическая цель: организовать потоки беженцев из Африки в Европу и спровоцировать новую миграционную волну, чтобы к власти в странах ЕС приходили националистические антимигрантские силы, спонсируемых Кремлем.

Долгосрочная цель – подрыв ЕС и провоцирование его распада.

– Моделирование последствий российского вмешательства во внутренние дела Ливии?

– Вес РФ в Ливии не очень значителен. Россия действует не только сама, но и через своих союзников – АРЕ в частности. РФ для Ливии игрок второго эшелона, и здесь моделировать надо действия Египта. Не захочет президент ас-Сиси оккупировать восточную Ливию, богатую на нефть, чтобы решить экономические проблемы своей страны? Не вмешается ли Тунис на Западе, чтобы тоже что-то себе перехватить. Это действительно интересные вопросы? А роль РФ, это больше демонстрация проекции силы в Средиземноморье и посева хаоса. Если Сталин в 1945 году не смог принять Ливию под опеку, то современным российским руководителям это тем более не под силу. Только игра во второй лиге ливийского кризиса.

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