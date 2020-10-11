Коротко мое личное восприятие нынешней ситуации в Карабахе.

1. Имеют ли нации право на самоопределение?

ответ: да.

2. Предусматривает ли международное (и любое национальное) право такую возможность для народов?

ответ: нет.

3. Может ли народ для своей безопасности захватывать чужие территории и изгонять оттуда живущих там людей другого, пусть даже недружественного, народа?

ответ: нет.

4. Должен ли он освободить эти захваченные им территории?

ответ: да. Без всяких условий и немедленно.

5. Что делать с той территорией, которую он занимал, будучи автономией в составе чужого государства, и над которой теперь он установил свой суверенитет в одностороннем порядке?

ответ: защищать всеми имеющимися у него средствами, в том числе и с помощью оружия, потому, что право на эту землю у него есть в силу п.1., а других средств обеспечить это право у него нет в силу п.2.

Вывод: суверенитет любого народа над своей территорией можно утвердить, к сожалению, только силой. Для этого и существуют у народов армии.

Тот, кто считает иначе, должен обьяснить зачем тогда народам армии? Для каких иных целей, кроме как защиты своей территории?

Обращаю ваше внимание, что не смотря на то, что общим местом современной политической риторики является тезис о необходимости любые конфликты (в т.ч. - территориальные) решать с помощью переговоров, еще ни одна страна не отказалась от армии.

Любая миротворческая брехня в этом вопросе - не более чем лицемерие или слабоумие. Я не припомню ни одного по настоящему серьезного конфликта такого рода, который был бы решен с помощью переговоров.

Напомню, что переговоры по Нагорному Карабаху шли 26 лет. Без всякого результата. И могли бы идти еще сто лет.

За всю свою историю человеческая цивилизация не придумала для народов никакого другого способа доказать свое право на существование на той или иной территории кроме силы.

К моему глубокому сожалению. Боюсь, что других способов попросту не существует.

Докажет народ свое право на существование - будет существовать. Не докажет - не будет. Или будет - но в диаспоре.

Это просто констатация. Здесь нет правых и виноватых. Это так жестоко устроено.

Еще раз: к моему глубокому сожалению.