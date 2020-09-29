Обратил внимание, что околокремлевская пропаганда начала обкатывать идею, что война в Карабахе, это агрессия НАТО против России, так как Армения - союзник России, а Турция - член Северо-Атлантической оборонной организации. Так обществу России думают объяснить, почему Россия будет воевать на стороне Армении.

Надеюсь, Россия ни на чьей стороне воевать не будет, но как раз вместе с НАТО и ОБСЕ сделает всё возможное, чтобы миром решить нынешний конфликт и как можно скорее завершить военные действия.

Участие России в войне даже в том же формате в каком на стороне Азербайджана выступает Турция, для России в её нынешнем положении практически самоубийственно. И обернется просто невозможной трагедией, если на полях Карабаха столкнутся турецкая и русская армии.

Задача русского общества не допустить этого.

Турция действительно член НАТО, но также как и в Сирии и в Ливии, в Карабахе она выступает как совершенно самостоятельная региональная держава, преследующая свои интересы, идущие вразрез с интересами НАТО, Европы и России. Поэтому, повторяю, Россия в этой Армяно-Азербайджанской войне союзник не Армении против Азербайджана, а союзник Европы и НАТО вместе с Арменией и Азербайджаном против войны как таковой. Чем быстрее будет объединенными усилиями найдена формула умиротворения сторон - тем лучше. И только сильные и авторитетные страны, не занявшие всецело одностороннюю позицию в конфликте, могут гарантировать осуществление и долговременность этой формулы будущего мира. Организация НАТО, Европейский Союз, Россия - такие гаранты.

Повторяю - полный разгром одной из воюющих сторон мира на Южный Кавказ не принесет. Мир принесет только согласие всех сторон на неприятный для всех, никого не делающий победителем, но желанный сам по себе мир.