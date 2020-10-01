Война в Карабахе: что происходит по данным объективного контроля за трое суток? Что важно для понимания войны в Украине?

Видео из зоны боевых действий и сводки позволяют создать представление об обстановке на основе двусторонне проверяемой и объективно подтвержденной информации.

Цели наступательной операции Азербайджана:

1. Освобождение оккупированной армянами "зоны безопасности" - собственно азербайджанской территории. Обобщенно назовем - южное, Физулинское направление.

2. Захват горного района для выхода на трассу Варденис-Мардакерт в самом Карабахе (Арцахе), одной из двух больших магистралей, связывающих регион с Арменией. Это позволяет взять под огневой контроль автотрассу и создает угрозу дальнейшему продвижению и отсечению Карабаха от Армении. Обобщенно назовем - северное, Кельбаджарское направление.

3. Азербайджан в широком масштабе реализовывает сценарий войны 2016-го года. Только в этот раз, чтобы армяне не смогли маневрировать резервами и концентрировать силы в одном месте, атака проводится на всех направлениях. На каждом участке азербайджанцы пытаются осуществить территориальные вклинения и закрепиться на новых позициях. Плюс проводится военная демонстрация Турции, чтобы максимально растянуть армянскую армию к границе и облегчить выполнение главных задач.

Выводы исходя из видео и заявлений, подтвержденных с обеих сторон:

1. Наступление началось с удара 27 сентября беспилотников "Байрактар" по армянским зенитно-ракетным комплексам "Оса", прикрывавшим позиции на передовой в Карабахе. Часть "Ос" были в боевой готовности, радары включены, но "Байрактары" они не видели. По данным на начало войны в Карабахе у армян было 16 "Ос", Азербайджан заявил, что уничтожены 15 ЗРК, на видео - уничтожены 9 комплексов плюс 1 транспортно-заряжающая машина. "Байрактары" прибыли из Турции в июле, подготовить экипажи для них времени не было, очевидно, что управляют дронами турецкие расчеты. После этого на передовой азербайджанские дроны действовали беспрепятственно. На видео с армянских позиций в районе села Гейрах солдаты стреляют по дронам с автоматов, что для высотных дронов не представляет серьезной угрозы. "Осы" - устаревшая система, они также состоят на вооружении ВСУ.

2. Азербайджанцы внезапно продвинулись в районе Муровдаг и Талыш путем инфильтрации подразделений, вероятно, спецназа и легкой пехоты в глубину боевых порядков армян. Армянская оборона в горах представляет собой тонкую цепочку наблюдательных пунктов, которые не могут выделить достаточных сил для контроля горного района. В районе села Талыш азербайджанцы захватили армянский наблюдательный пункт, и устроили засаду на две машины, вероятно, с дежурной сменой, которые выехали на пост. Судя по видео азербайджанцев, четверо погибших молодых армянских солдат, документы которых показали на посту, не успели оказать сопротивление. В двух машинах погибло еще не менее четырех человек. Возможно, азербайджанцы действовали ночью - судя по весьма скромной экипировке армян и старым советским каскам СШ-68, вряд ли погибшие были обеспечены средствами ночного боя.

3. До сих пор ни одна из сторон не показала ни одного пленного. Это значит, что каких-то маневренных боев, окружений, лобовых атак крупными силами не происходит, боевые действия носят очаговый характер. Армения подтвердила, что 27 сентября азербайджанцы смогли внезапно захватить Муровдаг, продвинуться противника в районе Талыша, азербайджанцы взяли под огневой контроль трассу Варденис-Мардакерт. На целом ряде участков фронта азербайджанцы осуществили неглубокие вклинения.

4. На направлении главных ударов господство в воздухе захватили азербайджанские беспилотники, которые целенаправленно выбивают боевую технику и машины снабжения армян. На видео выложено поражение "Харопами" не менее 4 армянских танков Т-72 и 1 САУ "Акация". "Байрактары" на видео уничтожили 1 БМП, две РСЗО БМ-21 "Град", удары нанесены по пяти танкам, однако степень их повреждений не ясна, впрочем, они наверняка получили повреждения. Удары наносятся также по машинам снабжения. ПВО Армении работает, но прикрыть большую линию фронта от дронов не удается. У самих армян ударные дроны отсутствуют, попытка применить штурмовики Су-25 для поддержки войск сразу привела к потерям - один самолет был сбит. Армяне не могут обеспечить войска по всему фронту надежной ПВО - это новый фактор боевых действий. Дроны проникают на большие расстояния. Несколько дронов сбито над столицей Карабаха Степанакертом. Армяне заявляют о поражении десятков дронов, но это пока не меняет обстановку в воздухе.

5. Армения наносит потери противнику и удерживает позиции благодаря более высокому качеству своей пехоты. На видео поражение противотанковыми ракетами не менее 5 азербайджанских танков, повреждение на минах еще не менее 3 танков. Также уничтожено 2 БМП-2, ИМР-2, две БМП-2 захвачены армянами.

6. Обе стороны явно недооценивают эффективность противника и переоценивают свои возможности. На видео большинство армянских стационарных позиций плохо защищены, не имеют маскировки, и дроны легко находят цели и наносят удары. Судя по всему за 30 лет войны не нашлось времени и средств. В свою очередь, в бою у села Гейзах азербайджанская колонна бронетехники попадает под огонь и пытается спрятаться в развалинах села, пока ее выбивает пара расчетов армянской пехоты с ПТРК с почти открытых позиций. Это говорит о серьезных проблемах в управлении, организации и подготовке некоторых частей азербайджанской армии.

6. В настоящий момент обстановка на фронте стабилизирована. После переброски армянской армии перспективы продвижения на северном Кельбаджарском направлении у азербайджанцев нет. Однако выбить армян из "зоны безопасности" на юге и расширить вклинения в Карабахе азербайджанцы будут пытаться благодаря превосходству в дронах и готовности Турции восполнять потери и боекомплект. Армянам необходимо выбивать противника в горах - иначе их положение в Карабахе серьезно осложнится.

7. Пехота для локальной войны имеет основное значение, даже несмотря на дроны. Судя по видео, азербайджанская армия слишком привязана к технике. На видео, когда три азербайджанских БМП-2 выехали на армянские позиции и были подбиты - тела восьми погибших членов экипажа, они передвигались без десанта.

8. Эффективность артиллерии сторон, судя по большому количеству не укрытых объектов на видео, не высокая.

9. Большая часть боевых действий ведется днем, стороны слабо подготовлены к ночному бою, а это может быть ключевым преимуществом в ходе интенсивных локальных боевых действий.

10. Очевидно, что потери сторон не так велики, как они указывают в информационных сводках, однако потери будут исчисляться сотнями погибших и раненых, десятки единиц боевой техники. Такого накала сражений в Карабахе не было с 1994-го года.

11. Мобилизационные ресурсы. Показательно, что обе стороны избегают массовой мобилизации мужского населения - на фронт идут некоторые специальности резервистов и добровольцы. Эпоха массовых мобилизаций прошла - для них нет смысла, нет оружия, современная война - это война добровольцев и профессионалов.

12. Информационная война. Обе стороны уделяют этому компоненту огромное значение, по сути информационно-психологические операции стали стержнем боевых действий, отражение войны в СМИ - главный предмет внимания военно-политического руководства обеих стран. Поэтому сводки потерь и заявления об успехах без подтверждения видео и фото, либо подтверждения с обеих сторон, не стоит воспринимать всерьез.

13. Не думаю, что Турция планирует вторжение в Армению со своей территории. Это будет серьезный конфликт с США и мобилизация международной поддержки армян. Однако военная демонстрация будет продолжаться.

14. Что дальше? Фактор внезапности исчез, и теперь будет иметь значение - кто более профессионально подготовлен и кто готов рискнуть собой. Все решит самостоятельность и длинная воля командиров частей и подразделений, которые способны принимать решения на поле в условиях неопределенной обстановки, стресса, нехватки снабжения и поддержки, и компетентно оценивать обстановку. Все решит мотивация и подготовка бойцов. Спустя трое суток усталость личного состава окажет огромное влияние на боеспособность войск, и это может привести к неожиданным результатам на поле боя. Усталость и воздействие стрессов командование всегда склонно недооценивать, а эти факторы опускают войска до того уровня боеспособности, который реально отработан на учениях. Эта война еще не закончена. Как не закончена и война в Украине.