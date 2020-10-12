Какой была война в Карабахе 30 лет назад: показательное фото

В сети показали, как выглядел конфликт в Нагорном Карабахе в начале 1990-х годов.

Так, на фото, которое опубликовал Telegram-канал "Девяностые", запечатлена женщина, пострадавшая из-за боевых действий в зоне конфликта. "Жительница Армении сидит со всем ее имуществом. Карабахский конфликт, Кубатлы, Азербайджанская ССР, май 1991 года", – говорится в подписи к снимку.

Фотография относится к периоду Карабахской войны между Азербайджаном и Арменией, которая длилась с 1987 по 1994 год. В ходе вооруженного конфликта, по оценкам большинства экспертов, погибли 20-25 тысяч человек, включая мирное население.

В 1994 власти двух стран договорились о прекращении огня, однако им так и не удалось заключить мирное соглашение. На протяжении последних 30 лет продолжались столкновения, а в 2016 году погибли десятки военных с обеих сторон.

В конце сентября 2020 года Армения и Азербайджан в очередной раз развернули полномасштабные боевые действия на Южном Кавказе за Нагорно-Карабахский регион. Он признан частью Азербайджана, однако фактически он находится под контролем этнических армян.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, в чем суть конфликта Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха.