Война в Йемене может завершиться? Саудовская Аравия объявила перемирие

Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, заявила о двухнедельном прекращении огня в Йемене, чтобы противостоять распространению коронавируса.

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Режим прекращения огня должен вступить в силу ближе к полудню 9 апреля и в дальнейшем может быть продлен. При этом повстанцы-хуситы на такую инициативу пока не ответили, сообщает Reuters.

"Мы готовимся к борьбе против COVID-19", – подчеркнул высокопоставленный представитель коалиции.

Сообщается, что повстанцы-хуситы после заявления коалиции Саудовской Аравии о приостановке военных действий запустили баллистическую ракету в сторону йеменского города Марин, а также обстреляли портовой город Ходейду.

Хотя ранее все стороны йеменского конфликта поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить огонь, чтобы защитить гражданское население от пандемии. Также известно, что до сих пор в Йемене не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

"Базовое медицинское обслуживание в стране развалилось в результате многолетних боевых действий. Эксперты опасаются катастрофы, если пандемия распространится на Йемен", – говорится в сообщении.

По словам спикера военной коалиции полковника Турки аль-Малики, приостановка военной операции также может способствовать подготовке встречи спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса с правительством Йемена, военной коалицией и хуситами.

"Наше предложение заложит основы для политического диалога и начала переходного периода", – отметил он.

Со своей стороны Генсек ООН приветствовал одностороннее прекращение огня в Йемене, подчеркнув, что это может помочь продвинуть усилия по достижению мира, а также по борьбе страны с пандемией коронавируса.

"Я призываю правительство и хуситов добросовестно и без предварительных условий вступить друг с другом в переговоры при посредничестве моего спецпосланника Мартина Гриффитса", – сказал он.

Отметим, что война в Йемене продолжается с сентября 2014 года. Она началась когда хуситы (военизированная группировка шиитов) захватили власть в стране. Другие суннитские арабские страны, включая Саудовскую Аравию, посчитали переворот незаконным и начали военную кампанию.

Непрекращающийся конфликт привел к гуманитарному кризису в Йемене. В результате военных действий погибли больше 100 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Йемене в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб погибли 60 солдат из президентской обороны, еще десятки получили различные ранения.