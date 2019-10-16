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17 октября • обновлено в 02:20
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"Не будь дураком!" СМИ раздобыли письмо Трампа к Эрдогану по Сирии

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Президент США Дональд Трамп в день начала операции Турции в Сирии отправил письмо лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, предупреждая о санкциях.

Президент США призвал коллегу "не быть упертым парнем" и "не быть дураком", передает CNN, в распоряжении которого оказался текст документа, датированный 9 октября.

Корреспондент телеканала сообщил, что пресс-секретарь Белого дома подтвердила подлинность письма (чтобы посмотреть фотокопию, поскролльте новость вниз).

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Эрдоган и Трамп

Эрдоган и Трамп

"Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", – написал Трамп.

Он добавил, что "приложил много сил, чтобы решить некоторые из проблем" коллеги. "Не подводите мир. Вы можете достичь отличной сделки", – призывал Трамп.

Президент США также сообщил, что командующий коалицией "Силы демократической Сирии" Мазлюм Абди "хочет вести переговоры" с Эрдоганом и "готов пойти на уступки, на которые раньше они бы никогда не пошли".

Американский лидер проинформировал, что прилагает к письму полученное им послание от Абди и сообщил о намерении позвонить Эрдогану в скором времени.

Письмо американского президента

Письмо американского президента

CNN

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Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган
Место
США
Теги
политика фотографии
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