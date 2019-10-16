"Не будь дураком!" СМИ раздобыли письмо Трампа к Эрдогану по Сирии

Президент США Дональд Трамп в день начала операции Турции в Сирии отправил письмо лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, предупреждая о санкциях.
Президент США призвал коллегу "не быть упертым парнем" и "не быть дураком", передает CNN, в распоряжении которого оказался текст документа, датированный 9 октября.
Корреспондент телеканала сообщил, что пресс-секретарь Белого дома подтвердила подлинность письма (чтобы посмотреть фотокопию, поскролльте новость вниз).
Эрдоган и Трамп
"Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", – написал Трамп.
Он добавил, что "приложил много сил, чтобы решить некоторые из проблем" коллеги. "Не подводите мир. Вы можете достичь отличной сделки", – призывал Трамп.
Президент США также сообщил, что командующий коалицией "Силы демократической Сирии" Мазлюм Абди "хочет вести переговоры" с Эрдоганом и "готов пойти на уступки, на которые раньше они бы никогда не пошли".
Американский лидер проинформировал, что прилагает к письму полученное им послание от Абди и сообщил о намерении позвонить Эрдогану в скором времени.
Письмо американского президента
CNN
Как писал OBOZREVATEL:
6 октября стало известно, что Турция в ускоренном режиме стянула к границе Сирии дополнительные войска и технику, после того как президент объявил о начале новой военной операции.
После этого Трамп пригрозил Турции полным уничтожением экономики, если та совершит какие-либо "внерамочные" действия.
15 октября глава США ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны из-за военной операции в Сирии.
16 октября Трамп призвал Турцию закончить операцию и пригрозил новыми санкциями. Реджеп Тайип Эрдоган в ответ подчеркнул, что он "никогда не объявит о прекращении огня" в северо-восточной Сирии.
Эрдоган также унизил главу Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса, публично назвав его "дилетантом". Резкое заявление он сделал после сообщения немецкого министра о намерении ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за ситуации в Сирии.
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