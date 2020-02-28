России грозит война со страной НАТО? Чем закончится обострение в Сирии

В Сирии происходит глобальное противостояние Турции с силами Башара Асада, поддерживаемыми РФ. Расстрел военной колонны российской авиацией в сирийском Идлибе, в результате чего погибло 33 турецких солдата, грозит объявлением войны со стороны Турции.

Чем обернется эскалация конфликта для Ближнего востока и мира в целом – узнавал OBOZREVATEL.

Главное:

Сирийская правительственная армия вечером, 27 февраля, нанесла мощные авиаудары по сирийской провинции Идлиб. Снаряды попали в турецкую военную колонну в Сирии, погибли 33 военнослужащих, 36 получили ранения.

Жертвами авиаудара также стали 11 мирных граждан, в том числе пятеро детей.

В Анкаре собрали экстренное заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В то же время Турция нанесла артиллерийские и авиаудары по военным объектам сил Асада. Предварительно говорят о 1700 погибших военных.

Турки пришли под консульство РФ в Стамбуле. Они скандировали: "Путин – убийца", "Вы ответите за смерть героев".

Турецкие парламентарии потребовали закрыть турецкий пролив Босфор для русских кораблей из-за обострения ситуации в Сирии.

Атаку режима Асада осудили в США и ООН, а в НАТО не исключили вмешательства Альянса в сирийскую войну. Кроме того, 28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции.

В ЕС опасаются рисков развития крупной открытой международной военной конфронтации, и призывают все стороны к быстрой деэскалации.

В Минобороны РФ утверждают, что российская авиация якобы не наносила удары по местам, где погибли турецкие солдаты. Более того, Москва обвинила Турцию в том, что ее военные находились среди наступавших боевиков.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, в результате которого стороны договорились усилить коммуникацию, поскольку в Сирии присутствуют российские военные, которые поддерживают армию Асада. По крайней мере, так информацию подают в Кремле.

В Турции сообщают, что турецкий и российский президенты собираются встретится лицом к лицу, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

Более подробную хронологию событий противостояния турецких и сирийских войск – читайте в материале Обозреватель.

Какие последствия

Обострения в Сирии между разными силами происходят время от времени, и пока не привели к развертыванию полномасштабного международного конфликта. На этот раз эксперты также не прогнозируют усиления эскалации.

Атака сирийских войск на Идлиб

Атака сирийских войск на Идлиб

Атака сирийских войск на Идлиб

По мнению востоковеда Андрея Бузарова, сейчас РФ и Турция находятся на постоянной связи на уровне президентов и военных, и ни одной из стран не выгодна конфронтация отношений.

Он считает, что произошедшее скорее было недоразумением, связанным с распределением влияния Турции и России конкретно вокруг провинции Идлиб и самого города.

"Возможно Россия где-то прошла определенные границы влияния Турции, и турки "показали зубы". Но мне кажется, что это не приведет к полномасштабному расстройству отношений между двумя странами", – говорит он.

Бузаров уверен, что ни Турция, ни РФ не заинтересованы портить отношения друг с другом, так как для первой сейчас важно балансировать между США и РФ с точки зрения своего влияния. А России сейчас важна нейтральная позиция Турции по многим вопросам на Ближнем Востоке, и прежде всего по Сирии.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган "Газета.ру"

НАТО тоже вряд ли будет вмешиваться в сирийский конфликт до того момента, пока не будет угрозы непосредственно территории Турции.

"Турция надеется, что если будут агрессивные действия против ее территории, то все члены НАТО должны заступиться. Но в чем нюанс, Анкара никогда не согласовывала свои действия в Сирии и Ираке с НАТО. И второй момент, перейдет ли Россия границы Турции? Если будет атака непосредственно в рамках суверенных границ страны, тогда не исключается активное вмешательство НАТО. Но сейчас происходит борьба разных групп на другой территории, и это главный фактор, который сдерживает союзников Турции по НАТО от активного вмешательства", – объяснил он.

Эксперт-международник Максим Яли, также считает, что Альянс не будет проводить никаких действий, и причина этого даже не в конфликте на чужой территории, а в том, что турецкие войска находились в Идлибе нелегально.

"Кремль уже пошел на попятную, заявив: "Мы не знали, что это турки". Учитывая нелегальное, с точки зрения международного права, расположение турецких войск в Сирии, в НАТО "вписываться" за них не будут. У президента США Дональда Трампа выборы на носу. Да и к Путину он лично относится намного лучше, чем к Эрдогану. Но главное – экономические интересы между Турцией и РФ слишком высоки", – считает он.

Предыстория конфликта

Идлиб – единственный регион Сирии, который остается под контролем оппозиции. Он постоянно подвергается масштабный обстрелам со стороны сил Асада, поддерживаемых РФ.

Осенью 2018 года президенты РФ и Турции подписали так называемые "сочинские соглашения", которые предусматривали создание в сирийской провинции Идлиб зоны деэскалации. Кроме того, по периметру территории, неподконтрольной правительству Сирии, должна была появиться зона прекращения огня.

Атака сирийских войск на Идлиб

Атака сирийских войск на Идлиб

Однако в феврале 2020 года Анкара обвинила силы режима Башара Асада в регулярных артиллерийских и авиаударах по позициям турецких военных и оппозиции в Идлибе. 10 февраля во время одного из таких ударов погибли пятеро турецких солдат, 20 февраля — еще двое.

12 февраля Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил жестким ответом на действия российско-сирийских войск. Он заявил, что Турция старалась минимизировать свое военное вмешательство в происходящее, но Дамаск и Москва нарушают договор. Тогда турецкие войска совершили обстрел сирийских позиций.

Реджеп Тайип Эрдоган

18 февраля турецкие и российские дипломаты провели переговоры по ситуации в Сирии в Москве и вроде пришли к компромиссу. Но удары по Идлибу 27 февраля пока показывают обратное.

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