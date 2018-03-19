Война со всем миром: России предрекли национальную катастрофу

После победы Владимира Путина на очередных выборах президента в России эту страну ждут национальные катастрофы.

Такое мнение российский писатель-сатирик Виктор Шендерович на своей странице в Facebook.

"Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам", - заявил он.

По его словам, главная мечта Путина осуществилась - явка избирателей составила более 60%.

"Главное же, по состоянию на ночь на 19 марта, – Россия остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром", - подчеркнул Шендерович.

Как сообщал "Обозреватель", Путин побеждает на выборах президента-2018 с результатом 76,66%. Явка, по последним данным ЦИК, составила 67,4%.