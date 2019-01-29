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Война России и Украины: разведка США дала прогноз на 2019 год

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Россия будет продолжать укрепление своих позиций в акватории Азовского и Черного морей, что грозит Украине дальнейшей эскалацией.

Об этом в прогнозе на 2019 год заявил руководитель национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэн Коутс. Предполагаемый вариант развития событий на международной арене он изложил в письменном докладе, опубликованном комитетом по делам разведки Сената США.

"Напряженность с обеих сторон продолжит усиливаться в районе Черного и Азовского морей, тогда как каждая сторона стремится укрепить свой суверенитет и возможности своего флота", — сказал эксперт.

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Он также отметил, что РФ продолжит кампанию по военной, политической и экономической дестабилизации Украины, в частности для того, "чтобы попытаться помешать Киеву укреплять связи с НАТО".

В то же время глава американской разведки считает, что в текущем году возможность развертывания полномасштабных боевых действий на оккупированных украинских территориях маловероятная.

"Мы считаем, что технически как Украина, так и поддерживаемые Россией силы способны провести масштабную наступательную операцию. Однако в 2019 году такой сценарий маловероятен, если только одна из сторон не решит, что ее противник всерьез пытается нарушить существующий статус-кво", — уверен Коутс.

Он также добавил, что Россия наверняка использует кибертехнологии, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине.

Дэн Коутс

Дэн Коутс

wikipedia.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз о том, что ситуация, подобная произошедшей в Керченском проливе, может повториться в Арктике из-за действий США по обеспечению свободы морской навигации и агрессивной ответной политики России.

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Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угрозаВойна на Донбассе
Теги
войнаУкраинаРоссияСШАЧерное мореАзовское море
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Прогноз ясен. Американские хозяева будут продолжать натравливать своих украинских шавок на русского медведя. Не зря же они кормили рагулей печенюшками на Майдане. США будут воевать с Россией до последнего украинца. Украинские холопы для своих американских хозяев - расходный материал в противостоянии с Россией.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Луцюк Виталий, Хряк, ты что пулемёт не взял еще и не пошёл освобождать Крым от оккупантов? Только в рот еду пихать способен?
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Чугункин Клим, ПНХ, насрать главное на тебя и прочих платных 3.14дарасов которые здесь гавном плюются за 3 копейки! Быдлота русская, идите РАБОТАТЬ, а не барыжить здесь!
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Он Алекс
Он Алекс
Ватные ссыкуны не рыпнутся..
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Он Алекс, Естественно, они уже увидели непобедимого украинского казака в Крымы, в котлах и на море
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