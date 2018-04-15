"Война продолжится": в Британии озвучили настоящую цель удара по Сирии

США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии с целью предотвратить новые варварские химические атаки против мирного населения ее президента Башара Асада, который активно поддерживается Россией.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает ВВС.

Он отметил, что удары по Сирии не должны были переломить ход военного конфликта или изменить политический режим.

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"Во всем остальном, сирийская война будет продолжаться, как раньше", - сказал Джонсон.

Дипломат добавил, что в случае новых химических атак Асада в Сирии Запад "изучит варианты ответа".

Как писал "Обозреватель", ранее Британия выдвинула ультиматум Асаду и Путину относительно Сирии.