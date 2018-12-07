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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Украина выкарабкивается из болота, но мощные силы тащат ее назад

6.2т

Точка отсчета кремлевской агрессии в Украине - это Майдан. Но я бы не надеялся, что Кремль оставит Украину в покое.

Недавно мне в ленте попалась статья какого-го генерала, напечатанная в 2014-м году, в которой были описаны точки дестабилизации ситуации в стране. Это - потеря ориентации в обществе, кто свой, а кто чужой, оскрабление общества, раскачивание ситуации по любым темам, неважно каким, религиозным, этническим, расовым, ксенофобским, между богатыми и бедными, между "евробляхерами" и теми, кто платит налоги. Насаждение своего кандидата. Вот это все сейчас происходит в Украине.

Человек, который организовал на меня покушение, говорил, что его торопят из Москвы. Нужна была дестабилизация. Зависло три террористические группы, они не могут выполнять свои задачи, пока не грохнут меня. Так что раскачать ситуацию в Украине у Кремля получилось.

Новости
Путину суждено проиграть, ведь Украина становится все сильнее!

Действительно у них есть вагон бабла, у них есть ресурсы, мощная армия и 140 млн человек, в той или иной степени поехавших головой. Это опасно.

Украина определилась. Но она все еще изо всех сил выкарабкивается из этого болота, цепляясь кишками, но очень мощные силы тащат ее назад. До сих пор идет война и то, что происходит сейчас - я называю паузой. В Кремле действительно ждут прихода к власти, как они говорят, договороспособного кандидата в Украине. Потом подождут еще до парламентских выборов и если удобных им кандидатов не изберут - будет большая война. Я думаю, она практически неизбежна.

Записано в рамках Форума Свободной России

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Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Темы
Российская военная угрозаРоссийско-украинский конфликтВойна
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияНовости России
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Лично Путин координировал восемь террористических групп , что бы убить этого идиота .
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Покойный Немцов назвал ху и ло е банутым и тут не поспоришь.....Ждать от него логичных поступков не стоит.Но, "большая война" -это для орды самоубийство. Как бы не складывалось поначалу ,конец неизбежен!
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Белый господин
Белый господин
Опять этот живой мертвец вылез. Господи, спаси и сохрани! Я его боюсь.
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