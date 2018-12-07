Точка отсчета кремлевской агрессии в Украине - это Майдан. Но я бы не надеялся, что Кремль оставит Украину в покое.

Недавно мне в ленте попалась статья какого-го генерала, напечатанная в 2014-м году, в которой были описаны точки дестабилизации ситуации в стране. Это - потеря ориентации в обществе, кто свой, а кто чужой, оскрабление общества, раскачивание ситуации по любым темам, неважно каким, религиозным, этническим, расовым, ксенофобским, между богатыми и бедными, между "евробляхерами" и теми, кто платит налоги. Насаждение своего кандидата. Вот это все сейчас происходит в Украине.

Человек, который организовал на меня покушение, говорил, что его торопят из Москвы. Нужна была дестабилизация. Зависло три террористические группы, они не могут выполнять свои задачи, пока не грохнут меня. Так что раскачать ситуацию в Украине у Кремля получилось.

Действительно у них есть вагон бабла, у них есть ресурсы, мощная армия и 140 млн человек, в той или иной степени поехавших головой. Это опасно.

Украина определилась. Но она все еще изо всех сил выкарабкивается из этого болота, цепляясь кишками, но очень мощные силы тащат ее назад. До сих пор идет война и то, что происходит сейчас - я называю паузой. В Кремле действительно ждут прихода к власти, как они говорят, договороспособного кандидата в Украине. Потом подождут еще до парламентских выборов и если удобных им кандидатов не изберут - будет большая война. Я думаю, она практически неизбежна.

Записано в рамках Форума Свободной России

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