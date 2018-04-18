Радзиховский заметил подвох в сирийской стычке РФ и США

В войне в Сирии США и Россия играют не в настоящую, а в "пиар-войну".

Обе стороны наносят друг другу "пиар-удары, цель которых – выиграть максимальное количество очков в глазах у публики", - сказал "Обозревателю" российский журналист Леонид Радзиховский.

"Насколько я понимаю, американцы и русские действуют так: они заранее предупреждают о тех точках, куда будут нанесены удары. Для того чтобы минимизировать ущерб и, соответственно, минимизировать возможность встречного удара. Война, которая идет между американцами и русскими – это чистая пиар-война", - заявил он.

По мнению журналиста, в этой войне обе стороны используют "технические хлопушки". "Это такой реалистический театр, но это не настоящие военные действия, цель которых – нанести максимальный физический урон противнику. Это пиар-удары, цель которых – выиграть максимальное количество очков в глазах у публики", - убежден Радзиховский.

Относительно последнего удара, который нанесли США, он предположил: "Я думаю, что это был спектакль в четыре руки. Спектакль, где было заранее объявлено, что его пиаровским победителем является Америка".

В то же время журналист подчеркнул: в отношении остальных участников сирийского конфликта и США, и РФ ведут настоящую, а не пиаровскую войну. Прежде всего, по той причине, что "и Асад, и ИГИЛ, и противники Асада" - "безответные, и никакого ядерного удара они нанести не могут". "Там реальная война, и цель – выбить максимальное количество противников", - уверен он.

Как писал "Обозреватель", ранее Леонид Радзиховский заявил: в ответ на гипотетический удар США по системам ПРО России в Сирии Кремль мог бы ответить симметричным ударом, и это "еще один сюжет приближения к термоядерной войне". "Но один шажок и полномасштабная термоядерная война – это две совершенно разные вещи".