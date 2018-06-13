Война или мир? Украинцы высказались, чего ждать от Ким Чен Ына и Трампа

После совместного саммита в Сингапуре лидеров США и КНДР, OBOZREVATEL спросил у читателей, каким они видят будущее денуклеаризации Корейского полуострова.

Всего свои ответы предоставили 3,4 тыс. читателей.

27% считают, что КНДР все же свернет ядерную программу, как и обещала.

В то же время 41% украинцев уверен, что в этом вопросе существенных изменений не предвидится, а ситуация будет периодически обостряться.

Всего 6% опрошенных высказались более радикально – они считают, что Ким Чен Ын пойдет на обман и развяжет войну.

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В то же время, 24% заявили, что эта тема им неинтересна, поскольку в Украине хватает и своих проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в Сингапуре состоялся исторический саммит глав КНДР и США. По результатам встречи было подписано соглашение, основные пункты из которого попали в сеть.