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12 октября • обновлено в 21:51
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

Война: ближайшая неделя покажет соотношение между выгодой и потерями

4.1т

За нашими позорными шоу, которые выплеснулись в телеэфир, мы как-то упустили то, что происходит на севере Сирии. Насколько можно понять, турецкие вооруженные силы сделали вывод из девятилетней бойни в Сирии и стараются по минимуму использовать именно пехоту.

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Две предыдущие операции "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" наглядно показали, что именно резкое продвижение вперед сухопутных войск возможно, но связано с высоким уровнем потерь. Собственно говоря, с этим столкнулись уже все стороны, участвующие в конфликте, и потому те, кто имеет возможность вести дистанционную войну, делают это в первую очередь.

В самом деле, за две операции вооруженные силы Турции потеряли неожиданно много танков М60, американского производства, и когда дело стало совсем плохо, в ход пошли Леопарды, которые тоже являются не самыми новыми и современными, но безусловно – новее откровенных ветеранов М-60. Но и Леопардам досталось так, что пришлось их выводить из зоны конфликта. Очевидно, что большая часть танков, находящихся на вооружении турецкой армии, не может эффективно использоваться в боях с противником, чья оборона насыщена ПТРК.

В этот раз активно используется дальнобойная артиллерия, самолеты и БПЛА. Тем не менее, даже в условиях минимального контакта сухопутных сил, турецкие военные потеряли четырех человек убитыми просто в первый день операции.

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Очевидно, что с курдами им придется очень тяжело, просто по сути той задачи, которая поставлена перед турецкими военными. Если бы речь шла о рейдах вглубь территории, без ее удержания, это была бы одна ситуация, но когда поставлена задача захвата и удержания довольно обширной территории, задача становится на просто сложной, а трудно выполнимой.Очевидно, что не имея авиации и средств ПВО, курды станут избегать открытых боевых действий и полностью перейдут на партизанские методы войны. Скорее всего, у них это будет получаться лучше, чем у ИГИЛ, поскольку они более организованы профессионально и над ними не довлеет религиозный фанатизм. Кроме того, у них имеется вполне конкретная цена вопроса, которая поставлена на кон.

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Надо заметить, что сама Турция, начав эту операцию, может получить крайне жесткую реакцию мирового сообщества. Уже сейчас пресса пестрит заголовками о том, что Эрдоган развернул свои войска для проведения этнических чисток. Уже объявили не только об осуждении этих действий, но и о готовности начать экономическое давление целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Голландия. Из Вашингтона тоже слышится осуждение, хотя в свете совершенно непредсказуемого поведения Трампа, тут – много вопросов.

Тем не менее, уже можно осторожно говорить о том, что Турция получит больше минусов, чем реальной выгоды от этой операции, чем бы она не закончилась. Репутационные издержки могут похоронить любой профит от ее проведения. Думаю, что ближайшая неделя покажет соотношение между выгодой и потерями, которые ждут Анкару в этой войне.

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Турция
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Источник: Линия обороны
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А где же вой паРРашных шавок? Где эти одичалые расейские "иксперды", воняющие в каждой теме на Обозе? Быдлo расеянское - где вы?
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