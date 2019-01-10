Военный спутник России сгорел в космосе: в Москве нашли оправдание фиаско

Российские военные заявили, что спутник "Космос-2430" планово свели с орбиты.

В частности, отмечается, что "спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км". "Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории", — сообщили в командовании Воздушно-космических сил РФ.

В российском ведомстве также уточнили, что спутник запустили в 2007 году, а в 2012 его вывели из состава орбитальной группировки Российской Федерации.

Федеральное агентство новостей

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