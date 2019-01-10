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Военный спутник России сгорел в космосе: в Москве нашли оправдание фиаско

5.6тЧитать материал на украинском

Российские военные заявили, что спутник "Космос-2430" планово свели с орбиты.

В частности, отмечается, что "спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км". "Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории", — сообщили в командовании Воздушно-космических сил РФ.

В российском ведомстве также уточнили, что спутник запустили в 2007 году, а в 2012 его вывели из состава орбитальной группировки Российской Федерации.

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Военный спутник России сгорел в космосе: в Москве нашли оправдание фиаско

Федеральное агентство новостей

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитакер заявил, что оружие "Судного дня" РФ может стереть крупные города США с лица Земли.

Позже на Западе нашли, чем ответить новому вооружению Путина.

Место
Россия
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Makc Махов
Makc Махов
Планово сводили 5 лет? Ну канешна! Там в спутнике лошадью иная сила. Ей спешить некуда! 🐐🖕🇷🇺😜😀🐷🐷😆
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Вот украинские спутники никогда не падают с орбиты!
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Хoзяин Хохлoв
Хoзяин Хохлoв
Makc Махов, когда самовароносец "Украина" сподобитесь достроить, тогда получишь право хрюкать. А украинское не тонет, потому что его либо нет совсем, либо оно из гавна.
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