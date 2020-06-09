Военный самолет США врезался в стену и загорелся в Ираке: есть пострадавшие

Карина Бондаренко Мир 06:30, 9.06.2020 Обновлено: 06:55, 9.06.2020

На авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке 8 июня самолет военно-воздушных сил США при посадке врезался в стену и загорелся.

В происшествии пострадало четыре человека, их госпитализировали. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель военной операции в Ираке и Сирии Майлс Кэггинс.

Жизням раненых ничего не угрожает, их госпитализировали с травмами. Кэггинс подчеркнул, что авария не связана с действиями противника.

Военный самолет США загорелся в Ираке
skyships.ru

Ранее OBOZREVATEL писал, что Иран "почти завершил" расследование катастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном 8 января 2020 года.

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