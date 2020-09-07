Военный корабль Франции "обезвредил" российские С-400 в Крыму

Французское военное судно Dupuy de Lome заблокировал работу российских комплексов ПВО С-400 во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает AVIA.PRO, это стало возможным благодаря постановке помех на определенных частотах. Такие действия со стороны Франции являются возможными лишь в случае перехвата радиочастот, излучаемых радиолокационными системами С-400.

Российские эксперты предположили, что получить такую информацию ЕС удалось после многочисленных полетов над местами развертывания указанных комплексов ПВО на временно оккупированном Крымском полуострове.

Отметим, что 6 сентября французский военный разведывательный корабль Dupuy de Lome прошел Босфорский пролив и устремился в центральную часть Черного моря. Несмотря на отсутствие вооружения у этого судна, оно обладает мощной радиопередающей аппаратурой, что позволяет осуществлять "взлом" радаров противника для последующей постановки помех и установления уязвимостей средств ПВО врага.

"С учетом текущего положения французского военного корабля и его отдаленности от Крыма имеются данные о том, что военное судно уже начало взаимодействие с российскими радарами, однако, по высказанному предположению аналитиков, ожидается также и очередная провокация со стороны США – американские бомбардировщики могут попытаться вынудить российских военных активировать С-400, что приведет к тому, что секретные данные о работе радаров окажутся в распоряжении НАТО", – забили тревогу российские журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября к оккупированному Россией Крыму приблизились два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил США. Целью стало проведение первой в истории боевой миссии над украинской территорией.