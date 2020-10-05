Военный эксперт назвал условие, при котором Россия введет миротворцев в Нагорный Карабах

Россия может ввести миротворцев на территорию непризнанной республики Нагорный Карабах, если на это согласятся две воюющие стороны – Армения и Азербайджан.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Пока, по его словам, такого жеста со стороны официального Баку даже не обсуждается.

"Россия еще в 95-м хотела ввести своих миротворцев, но ничего не вышло, стороны конфликта не захотели. Сейчас та же самая история. Технически Россия может ввести миротворцев в Карабах, но если об этом одновременно попросит Армения и Азербайджан. Этого не просматривается", – уточнил Фельгенгауэр.

По его словам, для России был бы выгодный ввод войск в Карабах, так как это утвердило бы ее доминирование в регионе. Но после того, как российские миротворцы отметились в Осетии и Абхазии, в 92-93 годах, а потом еще в 2008-м во время войны с Грузией, начав с ней воевать, большого энтузиазма от таких действий в регионе не будет.

"Россия в последнее время не укрепляла свой контингент на Кавказе, больше о Крыме думала. Там и танки довольно старые, и вообще Кремль не совсем к этому готовился. Силы больше сосредоточены на северном Кавказе. В Карабах пробраться будет сложно – или с боями или же по договоренности", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Азербайджане заявили, что Россия, несмотря на призывы к миру, продолжает поставлять оружие Армении для военного конфликта в Нагорном Карабахе.