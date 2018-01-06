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Военные США жестко наказали россиян в небе: опубликовано реальное видео

16.5тЧитать новость на украинском

В сети показали видео двух перехватов российских истребителей Су-3 в воздушном пространтстве Балтии.

Соответствующие кадры, сделанные миссией НАТО, были опубликованы на сайте американской армии Dvids.

"Перехваты - это обычное явление, и пилоты ВВС США регулярно проводят их безопасным и профессиональным образом", - сказано в комментарии.

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Как сообщал "Обозреватель", 14 декабря два истребителя F-22 ВВС СШАперехватили российские штурмовики Су-25 в воздушном пространстве Сирии.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
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