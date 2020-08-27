Военные США в Сирии заявили о провокации со стороны России: броневик протаранил машину, есть раненые

США заявили, что российские военные в Сирии спровоцировали ДТП, в результате чего пострадали американские военные.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на Совет национальной безопасности при Белом доме. Инцидент также прокомментировали в Кремле.

Сообщается, что авария произошла в районе населенного пункта Дерик на северо-востоке Сирии. Российский броневик ударил по военному автомобилю США, в результате чего экипаж получил ранения.

"Для деэскалации ситуации патруль коалиции покинул этот район. Подобные небезопасные и непрофессиональные действия представляют собой нарушение протоколов разрешения конфликтов, принятых Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года", – говорится в сообщении.

На просьбу прокомментировать информацию об инциденте между военными США и России в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что уже состоялось обсуждение по линии начальников генштабов двух стран, передает ТАСС.

"Был телефонный разговор по линии начальников генштабов", – сказал Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США продолжились протесты из-за ранения копами афроамериканца. Один человек погиб и по меньшей мере двое пострадали в ходе стрельбы в американском городе Кеноша (штат Висконсин).