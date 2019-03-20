Военные самолеты России и НАТО "столкнулись" в небе: что известно

Истребители НАТО Eurofighter Typhoon поднялись в небо над Исландией, чтобы перехватить два российских противолодочных самолета Ту-142.

Об этом сообщает Morgunbladid. Самолеты РФ засекли у восточной границы воздушного сектора Исландии силы противовоздушной обороны.

На их перехват поднялись истребители Военно-воздушных сил Италии с аэродрома Кефлавик.

Министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон сообщил, что итальянские истребители с 11 марта по 11 апреля базируются на острове в рамках программы НАТО по воздушной обороне стран альянса.

Истребители Eurofighter Typhoon Cell Code

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в небе над Балтикой "сцепились" самолеты США и России. Так, истребитель РФ Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135.

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