Военные Азербайджана и Армении показали видео боев в Карабахе

Алексей Титофф Мир 10:46, 28.09.2020 Обновлено: 10:56, 28.09.2020

Министерства обороны Азербайджана и Армении опубликовали видео боев, которые проходили в Нагорном Карабахе.

Азербайджанские военные показали кадры, где было применены артиллерийские и минометные удары. Также применялась Реактивная система залпового огня.

В свою очередь Минобороны Армении показало видео применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" ВС Азербайджана по объектам на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября на границе Армении и Азербайджана вспыхнул новый конфликт, в Нагорном Карабахе возобновились бои. Правительства Армении и непризнанного Карабаха объявили военное положение.

Позже в Минобороны Армении заявили, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми около 200 военнослужащих.

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