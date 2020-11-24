ВС Армении подорвали воинскую часть перед передачей ее Азербайджану. Фото и видео

Юрий Сергиенко Мир 19:53, 24.11.2020 Обновлено: 20:07, 24.11.2020

Военнослужащие Армении подорвали воинскую часть в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.

Кадры взрыва опубликовано в Telegram-канале РИА Новости 24 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Воинская часть до взрыва.
кадр видео

Отмечается, что Кельбаджарский район в полночь переходит под контроль Азербайджана.

В Карабахе подорвали воинскую часть.
кадр видео

Военные подорвали здания перед тем, как покинуть район.

В Кельбаджарском районе подорвали воинскую часть.
кадр видео
Воинская часть расположена в Кельбаджарском районе.
Google Maps
Кельбаджарский район.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Документ, среди прочего, предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.

В частности, большая часть Нагорного Карабаха останется за Азербайджаном. Также опубликована обновленная карта региона.

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