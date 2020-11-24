ВС Армении подорвали воинскую часть перед передачей ее Азербайджану. Фото и видео
Кельбаджарский район в полночь переходит под контроль Баку
Это произойдет по результатам договоренностей между Арменией, Азербайджаном и Россией
Военнослужащие Армении подорвали воинскую часть в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.
Кадры взрыва опубликовано в Telegram-канале РИА Новости 24 ноября (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Отмечается, что Кельбаджарский район в полночь переходит под контроль Азербайджана.
Военные подорвали здания перед тем, как покинуть район.
Как сообщал OBOZREVATEL, Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.
Документ, среди прочего, предусматривает присутствие российских и турецких миротворцев, а также ряд других условий.
В частности, большая часть Нагорного Карабаха останется за Азербайджаном. Также опубликована обновленная карта региона.