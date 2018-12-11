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Военная техника для Венесуэлы: в России обиделись на госсекретаря США из-за обвинений в коррупции

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Госсекретарь США Майкл Помпео назвал отправку в Венесуэлу российских стратегических ракетоносцев Ту-160 разбазариванием госсредств. На это заявление очень критично отреагировали в РФ.

Так, Департамент информации и печати МИД России опубликовал официальный комментарий по этому поводу. В сообщении сказано, что чиновники "обратили внимание на лихой комментарий Помпео в Twitter".

"Мы, конечно, понимаем, что формат "твитов" обычно никого в США ни к чему не обязывает, каждый пользователь волен высказываться, как заблагорассудится, и сам решает, выходить ли ему за рамки элементарных приличий. Однако в данном случае речь идет об официальном лице, так что такое явное пренебрежение нормами дипломатической этики нельзя считать "проходным эпизодом", — написано в сообщении.

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Ту-160

Ту-160

Слова американского госсекретаря в РФ назвали неприемлемыми, "не говоря уже о том, что это совершенно непрофессионально".

"Вашингтону, прежде чем считать деньги в чужом кармане, стоит обратить внимание на то, как расходуются его собственные", — подчеркивают в комитете.

Отметим, на своей странице в Twitter Майкл Помпео написал: "Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это [отправку самолетов] так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают".

Иллюстрация

Иллюстрация

Свободная Пресса

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл возле берегов России. При этом ранее стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk совершил разведывательный полет вблизи берегов Крыма и РФ.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Майк Помпео
Место
Россия
Теги
СШАсамолет
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