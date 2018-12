Военная техника для Венесуэлы: в России обиделись на госсекретаря США из-за обвинений в коррупции

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал отправку в Венесуэлу российских стратегических ракетоносцев Ту-160 разбазариванием госсредств. На это заявление очень критично отреагировали в РФ.

Так, Департамент информации и печати МИД России опубликовал официальный комментарий по этому поводу. В сообщении сказано, что чиновники "обратили внимание на лихой комментарий Помпео в Twitter".

"Мы, конечно, понимаем, что формат "твитов" обычно никого в США ни к чему не обязывает, каждый пользователь волен высказываться, как заблагорассудится, и сам решает, выходить ли ему за рамки элементарных приличий. Однако в данном случае речь идет об официальном лице, так что такое явное пренебрежение нормами дипломатической этики нельзя считать "проходным эпизодом", — написано в сообщении.

Слова американского госсекретаря в РФ назвали неприемлемыми, "не говоря уже о том, что это совершенно непрофессионально".

"Вашингтону, прежде чем считать деньги в чужом кармане, стоит обратить внимание на то, как расходуются его собственные", — подчеркивают в комитете.

Отметим, на своей странице в Twitter Майкл Помпео написал: "Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это [отправку самолетов] так: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу, пока их граждане страдают".

#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT