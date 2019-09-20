Военная помощь Украине: в США приняли важное решение

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение Украине 250 млн долларов военной помощи.

Законопроект был утвержден конгрессменами в четверг, передает Defense News. Уже на следующей неделе его должны рассмотреть в Сенате Конгресса.

Согласно законопроекту о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, средства Украине продолжат выделяться в следующем финансовом году. Для США это 1 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

28 июля стало известно, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Украине ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет. В Палате представителей Конгресса рассматривалась своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине $250 млн военной помощи.

До этого экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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