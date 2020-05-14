Администрацию президента США Дональда Трампа обязали предоставить электронную переписку о военной помощи Украине, а также указание о ее приостановке.

Такое решение якобы было принято Трампом после скандального телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля 2019 года. Запрос на обнародование 20 электронных писем выдала окружная судья США Эми Джексон, передает Law and Crime.

Джексон председательствовала в деле Роджера Стоуна, бывшего советника Трампа, которого обвиняли в даче ложных показаний.

Решение было принято по иску издание The New York Times в рамках закона о доступе к информации, поскольку Белый дом отказал в предоставлении документов изданию.

"Документы в этой категории – это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине", – отметила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш.

Администрация Трампа пока отказывается предоставлять сообщения, утверждая, что документы защищены от обнародования на законодательном уровне.

Зеленский и Трамп

Как писал OBOZREVATEL: