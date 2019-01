Военная авиация России и США ''столкнулась'' над Канадой: что известно

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 были замечены в небе в канадской зоне идентификации ПВО.

По данным пресс-службы Объединенного командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), США и Канада в ответ подняли свою авиацию на перехват самолетов РФ.

"Стратегический самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 однозначно идентифицировали 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack, которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года", – сказано в сообщении.

В NORAD уточнили, что бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.

В свою очередь в Министерстве обороны России рассказали, будто стратегические ракетоносцы выполнили плановый полет в воздушном пространстве "над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей".

"Продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана", – отметили в оборонном ведомстве РФ, ничего не сказав по поводу инцидента.

An E-3 AWACS, 2x F-22, 2x CF-18 fighter jets from NORAD positively identified 2x Russian Tu-160 Blackjack strategic bombers entering the Canadian Air Defense Identification Zone on January 26, 2019. Bombers remained in international airspace and did not enter sovereign territory pic.twitter.com/utKe26SRBB