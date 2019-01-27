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Военная авиация России и США ''столкнулась'' над Канадой: что известно

5.1тЧитать материал на украинском

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 были замечены в небе в канадской зоне идентификации ПВО.

По данным пресс-службы Объединенного командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), США и Канада в ответ подняли свою авиацию на перехват самолетов РФ.

"Стратегический самолет An E-3 AWACS, два американских истребителя F-22 и два канадских CF-18 однозначно идентифицировали 2 российских стратегических бомбардировщика Ту-160 Blackjack, которые вошли в Канадскую зону идентификации ПВО 26 января 2019 года", – сказано в сообщении.

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В NORAD уточнили, что бомбардировщики оставались в международном воздушном пространстве и не заходили на суверенную территорию.

В свою очередь в Министерстве обороны России рассказали, будто стратегические ракетоносцы выполнили плановый полет в воздушном пространстве "над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей".

Военная авиация России и США ''столкнулась'' над Канадой: что известно

Минобороны РФ

"Продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана", – отметили в оборонном ведомстве РФ, ничего не сказав по поводу инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские бомбардировщики и истребители часто попадают в ситуации с перехватом на территории стран НАТО. Последний раз это было 24 января, когда в небе над Финским заливом были замечены два истребителя Су-27.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Канада
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да уж, заголовок такой, как будто уже началась третья мировая, а по факту всё просто пшЫк, впрочем как и следовало ожидать от Абоза.
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Стариков Владимир
Стариков Владимир
Рутинную работу ВВС России и НАТО выдали за сенсацию. Российские самолеты сопровождают НАТОвские у своих границ, а НАТОвские - российские. Так было, есть и будет. Из-за чего кипишь-то?
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Хрипко Владимир
Хрипко Владимир
Какая чушь! "перехватили".... И каков итог "перехвата" ? (Сбили посадили отогнали?) То то же. Не новость а бред для тупоголовых.
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