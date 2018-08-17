Водитель дал показания: опубликованы "невероятные" детали убийства россиян в ЦАР

Родственники и коллеги погибших в ЦАР российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко не верят в версию ограбления, и считают, что убийство было спланировано и связано с подготовкой фильма о добыче полезных ископаемых в стране структурами приближенного к Владимиру Путину бизнесмена Евгения Пригожина.

Российское издание "Новая газета" рассказало о новых деталях произошедшего в Центральной Африке. В частности, журналисты получили в свое распоряжение стенограмму якобы показаний выжившего водителя россиян Бенвеню Ндувокемы, которая раскрыла "невероятные подробности".

Отмечается, что в "Центре управления расследованиями", от которого Расторгуев, Джемаль и Радченко отправились в командировку, рассказали, что идея будущего фильма заключалась в исследовании коммерческих интересов структур Пригожина в Сирии. Журналисты во время встречи с Кириллом Романовским, военным корреспондентом РИА ФАН, к которому они обратились за помощью, не хотели рассказывать ему свои планы.

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Джемаль, Растогуев и Радченко

"Разговор поначалу был напряженным. Мы же понимали, откуда он, а он - откуда мы. Романовский в какой-то момент сказал нам: "На войну захотели?" Мы ответили достаточно обще, что, хотим снимать о частных армиях в Сирии и так далее. Было непонятно, как он вообще отнесется к нашей идее. Но постепенно он понимал, куда мы клоним. И мы сказали, что хотим снимать кино про его шефа. Он сильно удивился, но сказал, что готов помогать", - вспоминал один из участников встречи.

По его словам, Романовского рекомендовала близкая знакомая Расторгуева и поэтому ему, мол, можно было верить.

О своих перемещениях и планах Расторгуев, Джемаль и Радченко сообщали московскую редакцию в специально созданном чате.

Так, в день прибытия из Касабланки, журналисты написали, что наконец встретились с водителем Бенвеню Ндувокемой и купили местные сим-карты. Позже добавили, что водитель плохо говорит по-английски, что поездку в Бамбари будут планировать на 30 июля, понедельник, а пока съездят на могилу императора-людоеда Жана-Бидел Бокасса в его резиденцию Беренго в 65 км от столицы Банги.

В то же время вся хронология поездок россиян расходится с тем, что говорит Ндувокема.

По материалам расследования Palmares Centrafrique следует, что в резиденцию Бокасса съемочную группу возил таксист по имени Симеон Нгуекуду.

На показания водителя Ндувокемы опирается и местная власть, сотрудники миссии ООН в ЦАР и МИД РФ. Собственное расследование ведет и Следственный комитет России. По информации издания за расследованием убийства и стоят нанятые Михаилом Ходорковским французские специалисты по безопасности.

По словам водителя, на блокпосту бойцы республиканской армии предостерегали россиян от поездки к финальной точке маршрута — в Бамбари, в окрестностях которого ведется добыча золота, алмазов и урана, в вечернее время, посоветовав переночевать в Сибю.

В стенограмме Ндувокема утверждает, что россияне согласились на ночевку, однако отправились на автобусную станцию, где долго говорили с кем-то по телефону на русском. Позже они якобы приказали ему заводить машину и ехать в поселение, расположенное в другой стороне от Бамбари. Дорогой двое журналистов одели военные уборы и достали пистолеты.

Отмечается, что в 21:50 пикап остановили пять вооруженных людей. Люди с оружием приказали всем выйти из машины. Цвета кожи нападавших Ндувокема не называет.

"Я не был в месте совершения убийства. Убийцы отвели меня в сторону и связали руки и ноги. В рот засунули кляп, а троих журналистов отвели в кусты. От того места, где я находился, я слышал разговор между убийцами и журналистами. С определенного момента разговор шел на повышенных тонах, и тогда я услышал первый выстрел. Через пять минут я услышал второй выстрел", - рассказывает водитель.

Он считает, что третьего журналиста зарезали, потому что рядом с телом был нож. Весь разговор с нападавшими продолжался якобы 25 минут.

"Потом они подошли ко мне и сильно избили. Получил травмы головы и левого глаза. Затем они забрали все, что было у журналистов. Камеры, блокноты, деньги и другие вещи в сумках. Только оставили оружие, которое лежало в машине", - рассказал Ндувокема.

Криминалисты оценили ранения на телах журналистов и обнаружили следы удушения на теле Кирилла Радченко и удара тупым предметом в область шеи. На теле Александра Расторгуева обнаружили три ровных пулевых отверстия в области сердца, которые возможно остались в результате выстрела. А уже при вскрытии в Москве на теле Орхана Джемаля нашли четыре пулевых отверстия.

"Версия с ограблением оказалась не очень правдоподобной. Сейчас говорят, будто съемочная группа - вовсе не журналисты, а вооруженные агенты, которые выясняют отношения со своими соотечественниками", - говорят в "Центре управления расследованиями".

Отмечается, что стенограмму показаний Ндувокемы распространяет африканский редактор местного издания Palmares Centrafrique по имени Сен-Реджис Зоумири. Он предлагает купить ее и другие материалы за сумму от 500 до 1000 евро. Также человек, якобы имеет файл на три страницы с подробностями расследования.

Один из французских журналистов, которые работают последние несколько месяцев в ЦАР, анонимно сообщил, что Сен-Реджис Зоумири является высокопоставленным сотрудником республиканской разведки и координирует информационные потоки в интересах своего правительства.

"Поскольку правительство ЦАР в последнее время дружит с Москвой, то можно понять, в чьих интересах занимается дезинформацией Зоумири. Впрочем, делает он это не очень профессионально, поэтому назвать его фейки качественными можно", - уверен журналист.

По словам другого представителя медиа в ЦАР, в республике нет ни одного независимого профессионального медиа, все выпускают заказные материалы. Редакционная политика даже проправительственного издания может измениться и стать оппозиционной в зависимости от того, сколько заказчик готов заплатить за материал.

"Этим раньше пользовалась Франция. Но потом она потеряла контроль над ЦАР, и на ее место неожиданно пришла Россия, проявляет интерес Китай. Они точно так же теперь подкупают и местных чиновников, и медиаресурсы", - пояснил французский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в деле об убийстве россиян в ЦАР появился неожиданный нюанс.