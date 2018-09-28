''Вода вместо мозгов!'' Россияне набросились на Валуева из-за оскорбления пенсионерки

Депутат российской Госдумы, экс-боксер Николай Валуев призвал пенсионерку не стыдиться бедности. Такой цитатой из произведения писателя Василия Шукшина парламентарий ответил на ее жалобы о сложном материальном положении.

Дискуссия между ними произошла во время онлайн-конференции, пишет "Эхо Москвы". Пожилая женщина из кемеровской области пожаловалась Валуеву, что ей "стыдно жить бедно в такой богатой стране".

"Василий Шукшин замечательно сказал: "Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Не принимайте на свой счет, это опять-таки относится к рассуждениям", — ответил ей парламентарий.

echo.msk.ru

Примечательно, что его ответ на сайте быстро удалили, однако пользователи успели сделать скриншот. Отмечается также, что сам Валуев за 2017 год заработал около 10,5 миллионов рублей (около 4,5 миллионов гривен).

Ответ парламентария пенсионерке вызвал бурную реакцию у россиян: они набросились на Валуева со шквалом критики.

Николай Валуев

"Лучше бы Валуев призвал россиян не стыдиться такого м*дака-депутата, как он", — резко высказался Алекс Ньюмэн.

"Там вода в голове вместо мозгов. Стыдно не бедным быть, а стыдно работать и быть бедным. Это противоречит бытию социума. Но такие вот жирные пиявки на теле государства делают вид, что умеют думать", — написал Марк Борисенко.

Как пишет российское пропагандистское издание Lenta.ru, после разгоревшегося скандала Николай Валуев решил объяснить причину такого ответа. Он сказал, что вкладывал в эти слова другой контекст, но какой именно — не объяснил. В конце своего пояснения он вообще заявил, что "скорее всего, отвечал в это время на какой-то другой вопрос".

Как писал OBOZREVATEL, в августе 2018 Валуев опубликовал пост в соцсетях, который вызвал бурю насмешек у россиян. Он обнародовал свое полуобнаженное фото на пшеничном поле.