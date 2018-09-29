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"Вода полилась через дырку": выяснились страшные подробности ЧП с самолетом в Микронезии

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Пассажир "Боинга 737" авиакомпании Air Niugini из Папуа-Новой Гвинеи, который потерпел крушение в лагуне у островов Трук (Микронезия), американец Билл Джейнс рассказал страшные подробности ЧП.

По его словам, "это просто сюрреалистично". Он утверждает, что люди чудом остались живы. "Я думал, что мы приземлились, пока я не посмотрел и не увидел дыру в самолете, через нее начала литься вода, и понял, что что-то не так", - цитирует его слова Daily Mail.

Отмечается, что стюардессы впали в панику и начали кричать.

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"Вода полилась через дырку": выяснились страшные подробности ЧП с самолетом в Микронезии

При этом пассажира удивила отзывчивость жителей острова, которые прыгнули в свои рыболовные лодки и выскочили на затонувший самолет, чтобы помочь спасти пассажиров.

"Вода полилась через дырку": выяснились страшные подробности ЧП с самолетом в Микронезии

Билл Джейнс

Как известно, накануне выяснилось, что после падения самолета один человек все-таки пропал без вести.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канал National Geographic в документальном фильме, посвященному исчезновению Boeing 777 рейса MH370, сделал реконструкцию последних минут полета лайнера.

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